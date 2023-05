Crèdit Andorrà es “rebateja”

Xavier Cornella, conseller delegat de Creand (Crèdit Andorrà)

El Grup Crèdit Andorrà passa a ser des d’avui Creand. Després de més de setanta anys amb el nom de Crèdit Andorrà, la nova marca, que engloba totes les empreses del grup, obre una nova etapa mantenint l’essència del grup.

Després de la implantació de la marca en l’àmbit internacional, a les filials d’Espanya, Luxemburg i Amèrica, ha arribat el torn d’implantar-la a Andorra. Creand és el nou nom del Grup Crèdit Andorrà. Culmina, així, el procés d’implementació que unifica totes les empreses del grup sota la mateixa denominació.

La nova marca adopta diferents declinacions per a identificar les diferents empreses del grup: Creand Crèdit Andorrà, el banc; Creand Asset Management, la gestora; Creand Assegurances Estalvi, l’asseguradora, i Creand Fundació.

Aquest canvi representa un pas endavant per al grup financer, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional. La unificació permet incrementar les sinergies en les diferents places financeres on el grup és present, augmentar la notorietat i fomentar el sentiment de pertinença.

L’Andorra Park Hotel va acollir ahir al vespre l’acte de presentació de la nova marca. Al voltant de 450 persones, accionistes i empleats del grup, s’hi van aplegar per a celebrar el canvi.