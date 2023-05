Si ets esportista, jove o adult, inscriu-te!

Travessa del Pas de la Casa en la seva edició 2022 (Comú d’Encamp)

Torna la cursa de muntanya ‘Travessa Pas de la Casa’. L’esdeveniment, organitzat per joves emprenedors del Pas de la Casa amb el suport del diversos patrocinadors i col·laboradors, entre els quals el comú d’Encamp, obre inscripcions de la 2a edició que tindrà lloc el 12 i 13 d’agost i comptarà amb tres recorreguts dividits per nivells.

Les inscripcions es poden fer en línia a través de travessapasdelacasa.com. En cas de no poder efectuar el pagament a través del web, hi ha la possibilitat d’abonar l’import el dia de la recollida de dorsals i dels welcome packs, el dissabte 12 d’agost.

La participació es farà per categories: aleví (de 5 a 11 anys), juvenil (de 12 a 18 anys) i absoluta (a partir de 19 anys). En els tres casos, es comptabilitzarà la inscripció tenint present que els anys s’hagin complert l’any en curs.





Recorreguts de 3, 6 i 10 km

Pel que fa als recorreguts de la ‘Travessa Pas de la Casa’, es desenvoluparan el diumenge 13 d’agost i en total n’hi haurà tres: de 3, 6 i 10 km. Els dos darrers seran puntuables en la Copa d’Andorra de Curses de Muntanya 2023.

Els recorreguts travessaran diferents paisatges i zones emblemàtiques del Pas de la Casa, com l’estany de les Abelletes, el camí del Coll dels Isards, el Coll Blanc o el Port d’Envalira. Totes les sortides i arribades seran des de la plataforma de Grandvalira.