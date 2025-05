‘Confidencial (Black Bag)’, d’Steven Soderbergh

Ja és als cinemes ‘Confidencial (Black Bag)’, la nova pel·lícula del prolífic Steven Soderbergh. Aquest director americà és autor d’èxits populars com ‘Traffic’ (2000), ‘Erin Brockovich’ (2000) o ‘Ocean’s Eleven’ (2001), i, també, de projectes menys convencionals com la recentment estrenada pel·lícula de fantasmes ‘Presence’ (2024), pel·lícula inaugural del darrer Festival de Cinema de Sitges. ‘Confidencial (Black Bag)’ ha estat escrita per David Koepp, el guionista d’èxits com ‘Jurassic Park’ (1993, Steven Spielberg) o ‘Missió: Impossible’ (1996, Brian de Palma), amb qui Soderbergh ja havia treballat anteriorment a l’esmentada ‘Presence’, i en el seu títol original es fa referència a l’expressió “Black Bag” que seria el sac on van a parar els secrets més inconfessables.

Es tracta d’un sofisticat i incisiu thriller d’espionatge ambientat en un grup d’agents d’intel·ligència amb protagonisme especial del matrimoni d’espies format per George Woodhouse (Michael Fassbender) i Kathryn (Cate Blanchett). Quan sorgeixen sospites que Kathryn ha pogut trair la nació, George haurà de decidir què fa amb la seva dona i s’haurà d’enfrontar a un repte de difícil solució com és mantenir-se lleial al seu país o bé salvar el seu matrimoni. Una pel·lícula de durada inusualment curta, concisa i metòdica, presidida per un clima addictiu de sospites, secrets, desconfiances, pistes, seguiments i suposicions. Cinema de gran elegància, subtilesa i classicisme amb dosis del millor cinema conversacional amb un seguit de diàlegs creuats en dos àpats on es convoquen els companys espies de la feina.

L’actor irlandès Michael Fassbender, nominat als Oscars en dues ocasions per ’12 años de esclavitud’ (2013, Steve McQueen) i ‘Steve Jobs’ (2015, Danny Boyle), i vist recentment al depurat ‘The Killer’ (2023, David Fincher) o en el sarcàstic film irlandès ‘Knnecap’ (2024), fa aquí un treball exemplar gràcies a la seva elegància, finor, ambigüitat i, també, resolució. De nou, un treball formidable de Cate Blanchett, guanyadora de l’Oscar a millor secundària a ‘L’aviador’ (2004, Martin Scorsese) i Oscar a millor actriu per ‘Blue Jasmine’ (2015, Woody Allen), aquí genuïnament sofisticada, atractiva, ambivalent i, també, expeditiva. El repartiment es completa amb Regé-Jean Page, Marisa Abela, Naomie Harris, Pierce Brosnan i Tom Burke.