Torna la Iniciativa Rius, el projecte de neteja dels rius del Parc Natural de l’Alt Pirineu

El dijous, 21 d’octubre, estudiants i professorat dels instituts de la comarca, juntament amb el servei de manteniment del Parc Natural de l’Alt Pirineu i personal tècnic i voluntari de l’AEPallars faran una intervenció de neteja a diversos punts dels rius Escrita, Santa Anna i Pietat.

El dissabte 23 arriba una de les accions estrella d’aquesta edició. Durant el matí i fins al migdia els voluntaris faran una neteja coordinada de gairebé 30 quilòmetres del tram més comercial de la Noguera Pallaresa. Per últim, el dissabte dia 30 el voluntariat farà diverses intervencions en trams del Noguera de Cardós i la Mollera d’Escalarre (Guingueta d’Àneu).

Exhibició de les deixalles recollides

Totes les deixalles recollides durant les sis accions obertes i les accions dels instituts i centres escolars del Pallars Sobirà quedaran exhibides des del dia 19 d’octubre fins a la finalització de les intervencions, el dia 30 d’octubre, al centre de la Plaça Caterina Albert, de Sort, per donar a conèixer la salut dels nostres rius i la força del voluntariat.

Les persones que vulguin participar com a voluntàries s’hi poden adherir fent la consulta sobre les accions obertes, i se’ls dotarà d’una assegurança i del material necessari per desenvolupar les accions minimitzant els riscos. També se’ls recompensarà amb avituallaments i dinars populars, sempre que ho permeti la situació Covid del moment, i amb dues samarretes de Loser Surfers.

Ampli suport institucional

El projecte compta amb un pressupost proper als 22.000 euros. Rep suport de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), que ha aportat material en el marc del projecte ‘Let’s Clean up Europe‘, i del Parc Natural de l’Alt Pirineu, que ha contractat un documental per apropar la realitat dels nostres rius a la societat i serveis per minimitzar l’impacte del CO2 amb transport comunitari del voluntariat i estudiants. FGC ha fet aportacions per desenvolupar les accions a les pistes d’esquí de Port Ainé i Espot; el Consell Comarcal del Pallars Sobirà hi participa de manera directa, i també a través de la deixalleria de Sort, amb el transport i gestió de residus; el FEADER intervé donant suport als recursos tècnics i humans de gestió de les activitats; i deu ajuntaments locals han comprat el material indispensable per realitzar les accions (avituallaments, assegurances, i material de protecció).

Després de les accions de neteja efectuades durant el mes d’octubre de 2020, que van aconseguir retirar 5.500 quilos de deixalles de la vora dels rius del Parc Natural de l’Alt Pirineu, torna la Iniciativa Rius. El projecte, liderat per l’Associació Esportiva Pallars per contribuir a preservar aquests espais i conscienciar la ciutadania, agafa més força en aquesta nova edició amb l’agermanament amb un nou projecte de l’Associació Loser Surfers, la Mountain Calling, de neteja de les muntanyes i d’hàbitats naturals d’espècies locals i singulars, com el gall fer (Tetrao urogallus) o el bernat pescaire (Ardea cinerea).

65 quilòmetres de rius nets

Aquest any s’han programat 16 accions, distribuïdes en 6 dies, amb les que es pretén netejar al voltant de 65 quilòmetres de lleres de rius i unes 10 hectàrees de boscos. Les neteges, que estan obertes a totes les associacions locals (esportives, culturals, públiques o privades) i al públic en general, es duran a terme els dies 9, 16, 19, 21, 23 i 30 d’octubre de 2021, en una acció de voluntariat que va reunir en la passada edició més de 130 voluntaris i un centenar d’infants i que, en aquesta ocasió, espera triplicar les dades, gràcies a la millora en la situació Covid, arribant a les 400 persones voluntàries i 450 infants.

Les accions de la Mountain Calling se centren a les estacions d’esquí de Port Ainé i d’Espot, a les muntanyes que són les capçaleres de rius i que reben un pes molt significatiu de turistes, els dies 9 i 16 d’octubre, respectivament. Les accions de la Iniciativa Rius orbitaran entorn de la segona quinzena d’octubre.

Col·laboració de les escoles

El projecte pretén conscienciar també els més petits sobre la defensa del medi natural a través de l’acció directa. D’aquesta manera, reunirà, el dimarts 19 d’octubre, tots els centres escolars del Pallars Sobirà, amb 350 joves que netejaran els trams de rius que envolten les seves poblacions (Sort, Rialp, Llavorsí, Esterri, Tírvia i Ribera de Cardós).