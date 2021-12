Continua l’augment de contagis a la Seu d’Urgell i hi ha 8 ingressats amb coronavirus al Sant Hospital

L’escalada de nous contagis de COVID-19 no s’ha aturat els darrers dies a l’Alt Urgell i al conjunt del Pirineu i de Catalunya. La mostra és que, tot i que els darrers dies hi ha hagut noves defuncions per coronavirus, ha augmentat el nombre d’ingressats al Sant Hospital: aquest dilluns n’hi ha 8; és a dir, tres més que ara fa just una setmana. Per això, des del centre mèdic i des de l’Ajuntament de la Seu han fet una crida a “reduir els contactes” i l’activitat social aquests dies, tot coincidint amb les festes nadalenques.

A la Seu d’Urgell, el risc de rebrot continua desbocat i ara està a 2.004 punts (+165 respecte de dilluns passat). La velocitat de transmissió del virus, a 1,24, està més moderada i ha baixat (-0,19), tot i que supera igualment el límit recomanat. I el percentatge de positius dels nous tests és del 15,34% (-0,91 respecte de la setmana passada). En la línia de les setmanes anteriors, això significa a nivell pràctic que ara mateix, de mitjana, cada 4 contagiats urgellencs poden transmetre la malaltia a 5 persones més, i que gairebé 1 de cada 6 tests segueix donant positiu.

Pel que fa al conjunt de l’Alt Urgell, aquests indicadors estan lleugerament per sota, tot i que igualment molt alts: a 1.635 punts, a 1,13 i al 12,45%. Per sort, a diferència d’ara fa un any, aquest fort repunt a la comarca és amortit per l’alt percentatge de població vacunada. Tot i això, el Departament de Salut recorda que ara cal seguir avançant per evitar que la protecció perdi efectivitat entre la gent que la va rebre ja fa mesos. Per això, ara ja s’avança en l’administració de la tercera dosi. De moment, l’ha rebut el 23% de la població de la comarca. Un percentatge que és molt superior en col·lectius com ara usuaris de residències (on ja l’han rebut el 97%), majors de 80 anys (80%), població entre 70 i 79 anys (76%), personal de residències (74%), personal sanitari (66%), població entre 66 i 69 anys (61%) i grans dependents (60%).

Paral·lelament, ha augmentat el percentatge de població de l’Alt Urgell que ha rebut almenys una dosi del vaccí, que durant mesos ha estat estancat en el 70% i que ara ja arriba al 74,5%. En part, per l’inici de la vacunació en infants d’entre 5 i 11 anys, una franja en què ja l’han rebut un 24%.

A la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, la situació és semblant a la de l’Alt Urgell: el risc de rebrot mitjà és de 1.558 punts, amb els valors més alts a l’Alta Ribagorça (2.365), el Pallars Jussà (1.760) i la Cerdanya (1.723); i els més baixos, a l’Aran (1.233) i el Pallars Sobirà (1.190). La positivitat també és alta, del 12,85%. Pel que fa a la velocitat de transmissió (Rho7), és d’1,29, amb el nivell més alt a la Cerdanya (1,85); i el més baix, a prop del límit recomanat, al Pallars Sobirà (1,12). Entre els quatre hospitals pirinencs hi ha 16 ingressats amb coronavirus.