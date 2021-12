Mas demana extremar les precaucions davant la presència de la variant Òmicron

La secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, ha comparegut aquest dilluns per informar de l’evolució de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al país. Així, informa que la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia és de 22.332 (+602) persones i es registren un total de 20.419 (+549) altes. El total de defuncions fins a la data és de 139.

Pel que fa a la taxa de reproducció, Mas ha informat que se situa en 1.26 i que actualment hi ha 1.774 (+53) casos actius. Pel que fa a la pressió sanitària, 17 (-2) persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i 14 a l’UCI –8 amb ventilació mecànica–. A la planta COVID habilitada a El Cedre no hi ha cap persona ingressada.

En aquest sentit, la secretària d’Estat també s’ha referit a la presència de la variant Òmicron: “els patrons dels països veïns ens fan pensar que ja és la variant general“. Ha demanat, però no alertar-se: és molt més infectiva, però té menys impacte greu en la població. Així, ha apuntat que s’espera que qui més estrès rebi sigui l’atenció primària. Per això ha assegurat que el grup de treball ja existent es reuneix de manera constant per analitzar l’anàlisi de les dades i reforçar tant l’atenció primària com el rastreig.

A més, ha demanat a la població “extremar al màxim les precaucions per evitar els contagis davant d’aquesta variant més infectiva”. D’aquesta manera, ha prosseguit, “es recomana l’ús de mascaretes FFP2 en els llocs interiors, en les reunions i especialment quan es visiti a persones vulnerables”. La secretària d’Estat també ha recordat que els tests d’antigen són una capa més a l’hora de protegir-se. A banda dels 2 que s’entreguen gratuïtament a tots els residents, Mas ha recordat que es poden realitzar proves als diferents stoplabs repartits pel país.

Paral·lelament, Mas també s’ha referit a les dades relacionades amb la població escolar, que han davallat respecte a la darrera actualització: hi ha 30 aules en vigilància activa –25 total i 5 parcial– i 97 en passiva.

Finalment, la secretària d’Estat ha indicat que des de l’inici del Pla de vacunació s’han administrat 130.409 vacunes –57.455 primeres dosis, 55.723 segones i 17.231 terceres–. Aquesta setmana s’han citat, de dilluns a dijous, unes 1.600 persones cada dia.