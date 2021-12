Desitjos i projectes per a l’any que ve. Tot és vàlid. El més important d’ells la salut. Podem preparar-nos per a intentar aconseguir qualsevol meta. Sense salut difícilment ho aconseguirem. Quan estem bé, quan ens sentim bé, la falta d’ella ens sembla una cosa molt llunyana. La salut és el més valuós que posseïm.

Per a mantenir un cotxe, cal fer-li revisions, cuidar-lo i posar-li el combustible correcte perquè funcioni de manera òptima. El mateix passa amb el nostre cos. No dic que per cuidar el nostre cos no puguem emmalaltir, però serà més difícil fer-ho, segur.

Si gaudim d’una vida sana i cuidem la nostra alimentació i el nostre cos ens serà més fàcil recuperar-nos. Pot semblar-vos una cosa allunyada, alguna cosa que no ens pot succeir. La realitat és que succeeix en el moment menys esperat. Es pot perdre la salut d’un dia per a un altre i trigar molt a recuperar-se. Per això no només fa falta fer un bon manteniment del nostre cos sinó també de la nostra ment. Perquè per a tirar endavant necessitarem tan força física com mental. Per això, siguin quins siguin els pensaments que preparessis per a l’any que ve, fes que un d’ells sigui cuidar la teva salut física i mental.

Bones festes a tothom.

