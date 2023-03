Consells per a guanyar espai en un mini jardí o en una terrassa petita

Un jardí de petites dimensions ben distribuït (iStock)

Com puc guanyar una mica més d’espai a la nostra terrassa? El primer que has de fer és mesurar-la bé. Tenir en compte la grandària de l’espai és fonamental per a esbrinar el tipus de decoració que millor li va bé. Una terrassa molt petita pot quedar bé amb una tauleta i una cadira plegable. A més, pots incloure plantes penjades de la paret, de la barana o del sostre. Per contra, si tens una terrassa mitjana, pots incloure taules, pufs, etc. Això sí, els mobles hauran de ser plegables. I no renunciïs a les plantes!

A més de la grandària, hem de tenir en compte la forma de la terrassa. Quan la terrassa té molta forma, pots dividir-la per als seus diferents usos: la part ampla per a la taula, els laterals per a seients… Per contra, si la terrassa és estreta, afegeix una taula de centre i un puf petit. Sempre apostant per mobles plegables.

Tenint en compte la forma i l’espai de la terrassa, sabràs si et cap o no un petit menjador. I si ets una mica golafre, pots afegir una barbacoa a la terrassa, ja que n’hi ha de moltes grandàries.

Si t’agrada la lectura, pots posar una petita hamaca, un banc o una butaca lleugera. I les flors i les plantes alegren qualsevol espai. Si no tens suficient espai per a posar-les a terra, pots penjar-les del sostre, la paret o la barana. Aquests consells són perfectament vàlids per si en comptes d’una terrassa tenim un jardí de petites dimensions.





