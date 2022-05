Consells per a afrontar la selectivitat amb èxit

Més del 90% dels alumnes que es presenten a les proves de la PAU, aproven. No obstant això, no tots aconsegueixen la nota necessària per a cursar els estudis universitaris que desitgen. Molts se senten estressats perquè senten que de no aprovar, arruïnaran el seu futur, tot i no ser així, doncs més tard sempre hi haurà forma de reprendre el camí, sigui presentant-se de nou o experimentant amb una altra carrera. No obstant això, el que és clar és que afrontar aquesta prova decisiva amb un bon estat emocional i sabent gestionar l’ansietat, és un factor que es torna imprescindible.

Per tant, per a treure el màxim rendiment a l’estudi, caldrà dedicar-hi moltes hores, però també i fonamental, planificar-se bé per a no bloquejar-se.

Alguns consells en la preparació d’aquesta prova són:

Estructurar i crear un calendari: ens ajudarà a distribuir tota la matèria a estudiar entre els dies que podrem dedicar. No a totes les assignatures haurem de dedicar un temps similar, perquè dependrà en gran manera de la dificultat que ens plantegi cadascuna. A més, el calendari haurà d’adaptar-se a la teva vida, perquè hi ha persones que rendeixen més al matí i altres a la tarda. Descobreix com és el teu, i fixa-ho en funció de les teves característiques.

Subratllar i fer esquemes: és important abans de començar a estudiar sense més, fer una lectura completa de tots els temes i destacar allò que realment sigui necessari. És important saber descartar i prioritzar uns continguts sobre uns altres i esquematitzar-los per a facilitar l’estudi.

Evitar distraccions. Tria un lloc per a estudiar que et sigui propici. Potser estudies millor en una biblioteca, o potser ho fas millor a casa. Però abans de res, tria un espai tranquil, sense sorolls. Demana als teus familiars i amics que no et molestin durant el temps que estàs estudiant, i sobretot, deixa fora de l’estància el mòbil o qualsevol dispositiu electrònic.

Fer proves d’exàmens. Existeixen molts models d’exàmens d’anys anteriors a internet, o fins i tot pot ser que des del teu mateix centre escolar te’n facilitin alguns. Aquests són imprescindibles per a veure a quina mena d’exàmens t’enfrontes i sobretot perquè aprenguis a controlar el temps d’execució.

Reserva temps per a l’oci. Encara que hauràs de dedicar moltes hores del dia a estudiar, gairebé tan important com això és alimentar-se i descansar bé, així com dedicar alguns moments per a descansar la ment, ja que de no fer-ho, no rendiràs al 100%. És per això que deixar uns espais al dia per a fer alguna activitat que t’agradi (esport, passejar, veure una peli o gaudir dels amics) es fa també indispensable.