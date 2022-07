Consells per a adaptar-se a les ulleres progressives

L’adaptació del prèsbita a les lents progressives requereix entrenament. En general, el període d’adaptació s’allarga uns 10-15 dies, però tot dependrà de la persona, la graduació i de la mena de progressiu triat.

Compartim alguns trucs per a facilitar l’adaptació:

Deixa les teves velles ulleres.

En posició frontal, mou el cap una mica per a dalt o per a baix fins a veure bé.

Per a mirar el que tens a la teva esquerra o dreta, mou amb suavitat el cap. No miris de reüll pels laterals.

En visió de lluny: mira de front per la part superior amb el cap recte.

En una visió intermèdia, apunta amb el nas l’objecte que vols mirar; així coincidirà la zona intermèdia d’enfocament.

Per a mirar objectes pròxims, utilitza la part inferior de les ulleres. Baixa els ulls fins a trobar el punt d’enfocament.

En llegir, segueix la lectura amb el cap, i no sols amb els ulls.

Comença els exercicis d’entrenament a casa, assegut en el sofà. Practica els canvis d’enfocament entre la televisió (lluny) i el mòbil (a prop).

Pujar i baixar escales. Abaixa el cap per a enfocar els esglaons amb la part superior de les lents. Per a baixar els graons, mira de front.

Treballar amb l’ordinador. Adapta l’altura de la pantalla perquè estigui a l’altura del teu enfocament mitjà.

Conduir. És una activitat de risc, així que fins que no acabis el procés d’adaptació i et sentis segur, no condueixis.

Per Consumer/eroski.com / AMIC – Tot Sant Cugat