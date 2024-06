Consell General: La connexió a FEDA Ecoterm, a la tardor

La seu del Consell General (AQUA)

Els esforços per a reduir les emissions d’efecte hivernacle per part del Consell General afectarà als sistemes de climatització. En aquest sentit, els treballs de connexió a la xarxa de calor de FEDA Ecoterm encaren la seva fase final i estaran enllestits a principis de tardor, just abans de la posada en marxa dels serveis de calefacció.

A banda d’aquestes mesures de gran abast, des del Consell General es continua treballant diàriament en la millora de l’eficiència energètica i la reducció del consum. En aquest sentit, destaquen el canvi progressiu dels sistemes actuals d’il·luminació per noves lluminàries amb tecnologia LED i l’optimització de la temperatura de tot l’immoble per a evitar consums excessius en refrigeració i calefacció.

A més, aquesta setmana, des del Consell General s’ha informat que les seves plaques solars produeixen l’energia equivalent al consum de 70 habitatges.