Tot a punt, a la Seu, per a acollir un dels tornejos locals de la World Robot Olympiad Spain 2024

Cartell anunciant el torneig que se celebrarà a la Seu d’Urgell (Aj. la Seu)

La Seu d’Urgell acollirà aquest proper diumenge, 9 de juny, la WRO Pirineu, un dels diversos tornejos locals de la World Robot Olympiad Spain 2024, competició de robòtica dedicada a la tecnologia i l’enginyeria. El torneig que se celebrarà a la Seu tindrà lloc a partir de les nou del matí al Palau Municipal d’Esports.

En aquest torneig local hi prendran part 6 equips, amb un total de 15 participants, en dues categories diferents: RoboMission-Start (de 8 a 12 anys d’edat) i la RoboMission-Rookie (d’11 a 15 anys d’edat).

La WRO és una competició de robòtica educativa d’àmbit internacional. Ofereix a infants i joves (entre 8 i 19 anys) una oportunitat per a acostar-se de manera lúdica i divertida a la tecnologia i enginyeria. Els i les estudiants, amb l’orientació d’un entrenador, han de fer un robot innovador que superi un repte. D’aquesta manera, aprenen i demostren la seva capacitat de resolució de problemes, alhora que desenvolupen competències personals.

La WRO està promoguda a nivell internacional per la World Robot Olympiad Association. WRO Spain està organitzada per la Fundació EducaBOT, i es desenvolupa en múltiples tornejos locals que donen accés a una Final Estatal, que enguany tindrà lloc a Huércal de Almería, els dies 14 i 15 de setembre, competició d’on sortiran els representants per a la Final Internacional, que aquest any tindrà lloc a Esmirna (Turquia), del 28 al 30 de novembre.