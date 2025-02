Consell General: Cartell i actes commemoratius per al 32è aniversari de la Constitució

La subsíndica, Sandra Codina; el síndic, Carles Ensenyat; i l’autora del cartell, Irene Clua (Sergi Pérez-Consell General)

El divendres, 14 de març de 2025, la Constitució del Principat d’Andorra complirà trenta-dos anys d’ençà que l’any 1993 va ser aprovada per referèndum. Un any més, des del Consell General s’han preparat tot un seguit d’actes per tal de celebrar l’aniversari de la Carta Magna. La celebració ciutadana començarà la vigília, el dijous 13 de març, amb la jornada de portes obertes a la Casa de la Vall i també al nou edifici del Consell General.

Des de les 17.00 h i fins a les 20.30 h la ciutadania també podrà visitar el nou hemicicle, les dependències parlamentàries del nou edifici, inclosos els despatxos dels síndics generals i sales de reunions, que només resten oberts al públic per aquestes jornades. A més, la tarda del dijous també s’ha previst un seguit de tallers infantils, adreçats a nens d’entre 3 i 12 anys, que tindran lloc al vestíbul del Consell General.

Divendres, 14 de març, continuaran les portes obertes a tota la ciutadania als dos edificis parlamentaris entre les 10.00 h i les 13.30 h. A més, a la plaça del Consell General es podrà gaudir de la música de la Grossband (a partir de les 10.00 h) i de l’audició i ballada de sardanes amb la Cobla la Moreneta (a partir de les 11.00 h). El tradicional concert de l’ONCA per l’aniversari de la Constitució tindrà lloc al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, a les 12.00 h.

Pel que fa als actes institucionals, la sessió tradicional del Dia de la Constitució es farà a les 18.00 h a la Casa de la Vall i, posteriorment, a les 19.00 h es fa la tradicional recepció dels síndics generals a les autoritats i la societat civil al vestíbul del Consell General. Aquest acte comptarà amb el discurs del síndic general, Carles Ensenyat, amb motiu de l’aniversari de la Constitució.





Irene Clua ha dissenyat el cartell commemoratiu

La dissenyadora andorrana, Irene Clua, ha estat l’escollida enguany per a realitzar el cartell commemoratiu del 32è aniversari de la Constitució. Clua ha explicat en roda de premsa que ha intentat representar en la seva obra un concepte molt complex d’una forma molt simple. El cartell amb un disseny sintètic, els números 1993 i 2025 envolten el text ‘32è aniversari de la Constitució del Principat d’Andorra’, simbolitza la Carta Magna que “ens abraça a tots” i que és “el pal de paller de la nostra societat”, ha remarcat.

Aquest és el tercer cartell commemoratiu de l’aniversari de la Constitució, en una sèrie que es va iniciar l’any 2023 i que pretén donar veu als artistes andorrans que es dediquen al disseny com a disciplina artística. En aquella ocasió, el cartell dels trenta anys de la Constitució del Principat d’Andorra va ser obra dels nois i noies amb síndrome de Down i Trastorn de l’Espectre Autista acompanyats dels professionals de JECOM Disseny a través del projecte Anissa, mentre que l’any passat va ser el torn dels dissenyadors Berta Daina i Arnau Serra.