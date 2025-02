David Forné referma el compromís d’Andorra per a impulsar una mobilitat més segura

En primer terme, a la dreta, el secretari d’Estat, David Forné (SFGA)

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, participa aquesta setmana en la 4a Conferència Ministerial Mundial sobre Seguretat Vial que acull la ciutat de Marràqueix, al Marroc. Sota el lema ‘Comprometre’s amb la vida’, la trobada, que reuneix líders i experts d’arreu, té per objectiu accelerar les accions per a assolir les metes marcades pels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) sobre la necessitat de reduir a la meitat les morts a la carretera al món de cara a l’any 2030.

Forné ha pres part en una reunió ministerial d’alt nivell en la qual ha reafirmat el compromís d’Andorra per a continuar treballant per a “millorar la mobilitat i la seguretat” de tots aquells que transiten per les carreteres nacionals. El secretari d’Estat ha explicat davant de la comunitat internacional que el Govern treballa amb l’objectiu de transformar la mobilitat del país cap a un model més sostenible “reduint la dependència del vehicle privat i fomentant alternatives més sostenibles com el transport públic i la mobilitat activa”.

En la seva intervenció, David Forné ha volgut posar en valor que al seguretat vial no és només una qüestió “d’infraestructura o normativa sinó que és una responsabilitat col·lectiva que requereix d’educació, conscienciació i compromís per part de tota la ciutadania”. És per això que el Govern treballa per a construir un entorn més segur i sostenible a través d’accions concretes, com la gratuïtat del transport públic, o les campanyes de sensibilització.

En aquest sentit, ha ressaltat que el Pla Nacional de Seguretat Vial 2022-2030, que té com a objectiu fonamental salvar vides, segueix les recomanacions i estratègies definides pel Pla Mundial sobre Seguretat Vial de les Nacions Unides.





Reunions bilaterals

En el marc de la celebració de la conferència, el secretari d’Estat ha pogut intercanviar sobre temes d’interès compartit en matèria de transport i millora de comunicacions amb Espanya amb el ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska. En aquest cas, Forné ha exposat al ministre espanyol el projecte que està elaborant el Govern per a impulsar un transport segregat amb modalitat de tramvia lleuger.

Així mateix, també ha mantingut una reunió de treball, entre altres trobades amb autoritats, amb el president del Reial Automòbil Club d’Espanya (RACE) i president del Senat de la Federació Internacional d’Automobilisme (FIA), Carmelo Sanz, amb qui ha pogut exposar diferents experiències per a incrementar la seguretat a les carreteres. A més, també han tractat la legislació vinculada amb el vol de drons, que en un futur proper podria incorporar el trasllat de persones.