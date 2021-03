Conferència sobe Vidal i Barraquer, el bisbe que va coronar la Mare de Déu de Meritxell

El Comú de Canillo ha organitzat aquest vespre un nou acte de celebració del centenari de la coronació de la Mare de Déu de Meritxell. L’Auditori del Palau de Gel d’Andorra ha acollit la conferència Francesc Vidal i Barraquer, Bisbe compromès amb el poble, coronà la Mare de Déu de Meritxell.

La presentació ha anat a càrrec del cònsol major de Canillo, Francesc Camp i la conferència ha estat dirigida per Meritxell Mateu i Pi, i per Mossèn Ramon de Canillo. Mateu és llicenciada en història per la Universitat Paul Valéry de Montpellier i en Relacions Internacionals per l’Institut Lliure d’Estudi de París.

El bisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Joan Enric Vives, ha fet la cloenda.

L’acte ha comptat amb les mesures de prevenció i seguretat per evitar la propagació de la COVID-19 i s’ha pogut seguir per streaming des del Facebook del Comú de Canillo.