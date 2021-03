López i Font lamenten les conseqüències de la manca d’interlocució internacional del Govern

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, i el conseller general Jordi Font han lamentat aquesta tarda les conseqüències de les “dèbils” negociacions del Govern amb Catalunya pel que fa a les restriccions de mobilitat i han exposat els problemes que provoca a Andorra aquesta manca de relació internacional, que no permetrà tampoc que el país rebi turistes per Setmana Santa. “Estem queixosos d’aquesta situació perquè no és correcte”, ha fet saber Font. En aquest sentit, el conseller general ha subratllat el “tracte discriminatori” cap al Principat i ha exposat que l’executiu andorrà “s’hauria de posar les piles perquè la població està inquieta” i no s’està preocupant de trobar una solució una vegada passi Setmana Santa.

López ha subratllat que el Govern ha donat una imatge de feblesa cap a l’exterior i que les interlocucions fetes han estat insuficients, sobretot amb el govern d’Espanya, qui té el control de la frontera hispanoandorrana. “Les converses han de ser abans, del mateix rang/nivell (de cap de Govern a president) i cal defensar tot allò firmat amb l’Estat espanyol”, ha fet palès el president del grup parlamentari socialdemòcrata. López i Font han recordat que el Govern s’ha assabentat de la majoria de decisions dels països veïns per rodes de premsa i comunicats i que no s’ha fet una “defensa enèrgica dels interessos per a Andorra” a través de les vies diplomàtiques.

Els socialdemòcrates també han posat de manifest que la decisió respecte a les estacions d’esquí tampoc ha estat adequada, ja que s’ha demostrat que la mesura de vendre forfets només per a esquiadors residents no s’ha complert estrictament. Així mateix, han destacat que no tenia cap sentit que turistes espanyols que podien venir a Andorra perquè la seva comunitat autònoma no estava confinada no tinguessin dret a comprar el forfet amb les condicions habituals.

El president del grup parlamentari ha recordat que des del PS s’ha parlat amb altres partits dels països veïns, però que mai “s’ha suplantat l’acció de Govern, ja que no podem tenir converses en paral·lel a les que puguin tenir ells amb l’executiu de Catalunya o Espanya perquè seria un acte d’insubmissió”, però ha destacat que es podia haver fet un conjunt de negociació, un fet que s’ha ofert en diverses ocasions per part dels socialdemòcrates i que sempre ha estat rebutjat.