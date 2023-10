Conferència, a Adrall, sobre les fosses comunes de la Guerra Civil a l’Alt Urgell

La localitat d’Adrall (CCAU)

La investigació de la Guerra Civil espanyola a l’Alt Urgell és un dels aspectes de la història comarcal que més ha trigat a comptar amb un estudi sistemàtic i solvent des d’un punt de vista acadèmic. En els darrers temps, diversos historiadors s’han endinsat en un tema que, fins no fa gaire temps, era deixat de banda en els discursos sobre la història de l’Alt Urgell al voltant d’un tema tan sensible com la Guerra Civil, tal com passa en altres territoris de demografia limitada i on els vincles humans són més estrets que en espais urbans.

Molt recentment, i sota la coordinació de la Direcció General de la Memòria Democràtica de la Generalitat de Catalunya, s’ha implementat un projecte d’estudi sistemàtic de les fosses comunes de la comarca de l’Alt Urgell, dut a terme per l’historiador urgellenc Pau Chica Fernàndez, estretament vinculat des de fa temps a l’estudi de la Guerra Civil i de la immediata postguerra a l’Alt Urgell i a Andorra.

Els resultats d’aquest estudi seran presentats al Local Social d’Adrall, avui dissabte, dia 21 d’octubre, a les 18 hores, de la mà de l’autor de la recerca, que serà acompanyat en la seva intervenció per Juli Cuéllar, tècnic de la Direcció General de Memòria Democràtica, que contextualitzarà els resultats de la recerca amb els projectes desenvolupats des de la seva Direcció General. La conferència podrà ser seguida en directe a través de l’enllaç https://youtube.com/live/ULWhmd2mVVc?feature=share.

L’activitat forma part del cicle “Desenterrant el passat”, que presenta durant el present mes d’octubre una sèrie de propostes orientades a la divulgació de la història i el patrimoni cultural de la comarca de l’Alt Urgell. L’organitza el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell, l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell i l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat, amb l’objectiu d’acostar els veïns de la comarca a la seva història més immediata. En el cas de la conferència sobre les fosses comunes a l’Alt Urgell, també participen en l’organització de l’acte la Direcció General de Memòria Democràtica de la Generalitat i l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet.