Concurs públic per a la redacció del projecte de reforma de la Gossera oficial

El Govern ha aprovat aquest dimecres l’obertura d’un concurs públic per a la selecció d’un professional de l’arquitectura per a la redacció del projecte i direcció de les obres de reforma de la Gossera oficial. Així, i tal com ja van explicar el cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra Calvó durant la visita a les instal·lacions l’octubre passat ,el Govern tenia pressupostat actuacions de millora a les instal·lacions atenent les demandes de les associacions.

El projecte, que té la voluntat de millorar els espais on estan els gossos, haurà de contemplar millores a les instal·lacions existents, tant de les gàbies com dels espais exteriors, i l’ampliació de la caseta existent a fi de dotar-se d’uns millors espais per al personal, per a l’atenció al públic i nova sala de cures. Tot, seguint les indicacions del Departament d’Agricultura.

El concurs s’ha contemplat com un concurs de mèrits obert als professionals de l’arquitectura que poden efectuar treballs d’aquesta naturalesa a Andorra. El concurs públic és nacional amb procediment obert i modalitat de contractació ordinària.

El plec de bases es pot descarregar gratuïtament als webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern concertant cita. Els interessats tenen fins el 14 de juliol per a presentar-se.