Concurs per a seleccionar l’arquitecte dels pisos socials de la Borda Nova

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, la licitació del concurs per a la selecció d’un professional de l’arquitectura per a la redacció del projecte i direcció de les obres de construcció del futur edifici d’habitatges de promoció pública a preu assequible a la Borda Nova d’Andorra la Vella.

El Govern té previst aixecar aquest edifici de 44 habitatges en un terreny cedit pel comú d’Andorra la Vella, ubicat en una parcel·la d’uns 2.822 metres quadrats entre el carrer Terra Vella i el passatge Borda Nova. El 12 de març del 2020 es va fer l’anunci d’aquesta construcció, justament abans de l’inici de la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2, en un acte públic en què el comú de la capital va cedir gratuïtament el terreny mencionat.

Ara, amb la licitació del concurs, es fa un pas endavant en la construcció d’un edifici que s’incardina en les polítiques que el Govern desenvolupa des de l’inici de la legislatura per fomentar l’accés i el manteniment de l’habitatge de lloguer.

El concurs d’idees és de caràcter nacional amb procediment obert i modalitat de contractació ordinària. El professionals interessats poden presentar les seves ofertes fins al 24 d’agost del 2021 al Servei de Tràmits de l’edifici administratiu del Govern en horari d’atenció al públic.

El plec de bases es pot descarregar gratuïtament des dels webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern. Si es recull al Servei de Tràmits, s’entregarà en paper o be en una clau de memòria d’acord amb els preus públics vigents. Si és en paper, es lliurarà l’endemà de la demanda. Es pot sol·licitar informació complementària contactant amb el Ministeri de Territori i Habitatge.

Des del Ministeri de Territori i Habitatge es destaquen els dos models d’habitatge amb els quals es treballa per facilitar l’accés al lloguer. Així, el primer model en el qual treballa el Govern és el d’edificacions a preu assequible, entès com a habitatges destinats a lloguer amb un preu inferior al de mercat. La finalitat d’aquest model és facilitar l’accés a l’habitatge a persones i famílies amb una capacitat econòmica limitada, però superior al llindar econòmic de cohesió social. Un exemple d’aquesta línia de treball és l’edificació que es projecta entre el carrer Terra Vella i el passatge Borda Nova d’Andorra la Vella.

Alhora, per donar resposta de manera integral a la problemàtica de l’habitatge de lloguer, el Govern també treballa en el model d’edificacions de protecció pública entès com a bloc de pisos construïts sobre terreny de titularitat pública o privada i que està únicament destinat al lloguer per a persones amb necessitats socials. L’exemple d’aquest model és l’edifici de 22 habitatges d’ús social impulsat pel Govern i que s’està construint al carrer Ciutat de Valls número 69 d’Andorra la Vella.

El terreny on s’ubica aquesta futura edificació és propietat de la Fundació Privada Armor, que també ha assumit les despeses de la construcció i que –segons el conveni signat entre Afers Socials i la Fundació el juliol del 2018– cedirà al Govern, un cop el bloc de pisos estigui enllestit, amb la finalitat que es destini a exclusivament a habitatges per a persones amb risc d’exclusió social.