Concòrdia: “365+7 propostes per a enfortir el país des de la sostenibilitat, singularitat i sentit de comunitat”

Concòrdia no ha estat una excepció hi ha celebrat la tradicional enganxada de cartells (Concòrdia)

Sota l’eslògan ‘Batega’, Concòrdia ha donat aquest diumenge el tret de sortida a la cursa electoral per als comicis del pròxim 2 d’abril amb la penjada dels cartells nacionals i territorials arreu del país, començant per la plaça Príncep Benlloch d’Andorra la Vella. Tal com ha manifestat el candidat a cap de Govern, Cerni Escalé, “al programa electoral hi consten 365+7 propostes per a enfortir el país des de la sostenibilitat, la singularitat i el sentit de comunitat, els tres pilars de Concòrdia. Una proposta per a cada dia de l’any i set d’addicionals centrades a millorar la qualitat de vida de la ciutadania”, ha asseverat.

En aquest sentit, Escalé ha posat en relleu que l’eix central del programa és el benestar, puntualitzant que durant els darrers vint anys “ens hem preocupat més de fer créixer quantitativament l’economia que de millorar la qualitat de vida de la població i tenir en compte la preservació del nostre entorn”. El candidat a cap de Govern ha recordat que el partit neix amb la voluntat de donar una alternativa a la política de sempre mantenint l’esperit d’Andorra i les seves tradicions. “Ens presentem amb molta il·lusió i ganes de fer les coses diferents amb l’objectiu principal de fer avançar el país”, ha indicat, afegint que “farem una campanya neta”.