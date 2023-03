Demòcrates es reivindica com l’opció del rigor i la confiança en el tret de sortida de la campanya

Xavier Espot, candidat nacional de Demòcrates a les Generals i Conxita Marsol, candidata per Andorra la Vella (Demòcrates)

La campanya electoral de les Eleccions Generals 2023 ja està en marxa. La plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella ha estat l’escenari escollit, aquest diumenge, per Demòcrates per a donar el tret de sortida al tradicional acte de l’enganxada de cartells, que s’ha anat ampliant a la resta de parròquies durant tota la tarda i que ha comptat amb una nombrosa afluència, tant de candidats com de membres del partit i simpatitzants.

La primera descoberta de cartells ha estat per a la llista nacional de Demòcrates + Ciutadans Compromesos + Acció Comunal d’Ordino + Units per al Progrés + Independents, liderada per Xavier Espot, i que ha estat acompanyat de tota la llista. “Venen 15 dies molt intensos, però també engrescadors i enriquidors”, ha manifestat en declaracions posteriors als mitjans, per a poder explicar a la ciutadania “que som la proposta més rigorosa i la més capacitada per a transmetre confiança a la ciutadania”. Espot ha refermat aquest posicionament perquè el projecte Demòcrata és el més “fonamentat, també el més realista perquè, a diferència d’altres, no fa promeses que no es poden complir”.

Després de l’enganxada de cartells nacional, en el mateix escenari, ha tingut lloc la de la llista territorial d’Andorra la Vella. La cap de llista, Conxita Marsol, ha recordat que “ens avalen vuit anys de feina ben feta a la parròquia, ara toca seguir treballant per Andorra la Vella, també amb projectes de caràcter nacional“. Això sí, des de la “mateixa il·lusió, honestedat i serietat”.

De la plaça de la Rotonda, els Demòcrates s’han desplaçat fins a la plaça Santa Anna d’Escaldes-Engordany. La número 1 de la llista Trini Marín ha garantit que els dies vinents treballaran per a “explicar el nostre programa i projecte“, en nombroses reunions de poble a diferents punts de la parròquia. “Soc una persona amb molta vocació de servei, però en aquests 15 dies tot això es magnifica, arribarem a tot arreu“, ha garantit.

La tercera parada d’aquesta intensa jornada ha estat a la parròquia de Sant Julià de Lòria, amb la llista encapçalada per Helena Mas. La laurediana s’ha mostrat orgullosa de comptar amb un “equip equilibrat, amb experiència, el que representa un factor diferencial” respecte a la resta de formacions, ha exposat en declaracions posteriors als mitjans, a la plaça de la Germandat.

Un cop finalitzat l’acte a Sant Julià de Lòria, els taronges s’han desplaçat fins a Encamp, davant del Comú. El candidat Jordi Torres també s’ha mostrat confiat de poder arribar al màxim d’electors aquests dies, per a poder “explicar les nostres propostes en temes que preocupen a la ciutadania, com l’habitatge i la millora del poder adquisitiu“. La llista encampadana ha repetit el mateix acte també a la població del Pas de la Casa.

Després de la parròquia d’Encamp, ha estat el torn de la descoberta del cartell de la llista territorial de Canillo, que ha tingut lloc també al costat del Comú. El cap de llista, Guillem Casal, ha volgut destacar que, en aquests 15 dies, “explicarem el programa electoral, però també les propostes per a la parròquia de Canillo” -reivindicant que són l’única força que en porta-, encarades a donar un impuls al turisme, millorar el transport públic o construir el futur centre de salut, entre d’altres.

Els dos últims actes d’aquest diumenge han tingut lloc a la Massana i a Ordino. A la Massana, la llista formada per Ciutadans Compromesos + Demòcrates ha garantit una “campanya neta, amb propostes en positiu“, i amb punts específics per als ciutadans de la Massana com el desviament per a millorar la mobilitat o el bus gratuït fins a Arinsal, tal com ha avançat el cap de llista Carles Naudi.

Finalment, a Ordino, la número 1 de la llista Berna Coma ha manifestat que són una “candidatura de continuïtat, que aposta molt fermament pel creixement sostenible de la parròquia” i que, a la vegada, defensarà propostes d’alt valor afegit també per al país com el futur centre de recerca en immunologia.