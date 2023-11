Concert d’òpera en benefici d’Unicef a Andorra la Vella

David Astrié i Albert Mora en la presentació del concert benèfic (Comú d’Andorra la Vella)

El Centre de Congressos serà l’escenari el dijous, 21 de desembre, (20.30 hores) del concert benèfic d’òpera Rigoletto, de Giuseppe Verdi, una iniciativa impulsada pel Comitè nacional d’Andorra per l’Unicef amb el patrocini del Comú d’Andorra la Vella i FEDA. El projecte solidari i cultural servirà per a recaptar fons per a finançar els projectes que té en marxa Unicef, tant a Andorra com en l’àmbit internacional.

Així ho han presentat avui dimarts els impulsors del concert, que han animat tota la ciutadania del país a participar-hi aportant fons per una bona causa. El concert, tal com ha detallat Jonaina Salvador, soprano i directora d’Andorra Lírica, constarà de tres actes amb un repartiment integrat per 12 intèrprets professionals de països tan diversos com Andorra, Geòrgia, Cuba i Itàlia. També hi participaran alumnes de l’Escola d’òpera d’Andorra, la més petita de només 5 anys d’edat. “És una obra fantàstica; Verdi és el gran mestre capaç de poder traduir en música passions humanes”, ha assegurat la soprano.

Des del Comú d’Andorra la Vella, tal com s’ha plasmat en un conveni de patrocini signat amb Unicef, a més de cedir gratuïtament el Centre de Congressos i els mitjans tècnics necessaris per a fer-lo possible, també s’atorga una subvenció a l’entitat de 19.000 euros, que també se sumarà a la recaptació solidària.

El cònsol major d’Andorra la Vella, David Astrié, ha remarcat que el Comú ha volgut contribuir de molt bon grat en la noble causa que du a terme l’entitat en favor de la infància i en especial en aquest projecte “tan positiu i necessari”. Alhora, ha recordat que fa anys que el Comú treballa braç a braç amb Unicef amb projectes com el Consell d’infants, que des de fa 8 cursos apropa els escolars a la presa de decisions per a millorar la parròquia i els involucra en processos participatius.

Les entrades es poden adquirir a la pàgina web andorralavella.ad/entrades a un preu d’entre 20, 32 i 49 euros. També hi haurà la possibilitat de fer aportacions per a la fila 0, amb tiquets que oscil·len entre els 5 i els 50 euros.

El concert també compta amb el patrocini de Lucas Fox, Jet consult i Art lab. En aquest sentit, el director d’Unicef, Albert Mora ha reiterat l’agraïment tant al Comú d’Andorra la Vella com a la resta de patrocinadors per voler contribuir a fer possible la iniciativa.