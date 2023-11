S’amplia l’àmbit de la partida d’ajuts per a estudiants universitaris del Pirineu

Estació d’autobusos de la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

Els ajuts per als estudiants universitaris de les comarques del Pirineu, coneguts com a APA, ampliaran aquest 2024 el seu àmbit geogràfic. Si fins ara ja incloïen els estudiants superiors residents a l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Solsonès o la Val d’Aran, ara també beneficiarà els que tenen la seva residència familiar a les comarques del Berguedà, el Ripollès o la Garrotxa.

D’aquesta manera, el pla ja abastarà la totalitat de les comarques catalanes considerades de muntanya. El programa va iniciar-se ara fa més de quinze anys. L’objectiu era ajudar les famílies d’estudiants de comarques de muntanya, on l’oferta universitària presencial és molt escassa i en alguns casos inexistent i on, a més a més, els centres universitaris més propers solen estar a un mínim de cent quilòmetres de distància. Al principi s’adreçava a la vegueria de l’Alt Pirineu, tot i que posteriorment també s’hi va afegir el Solsonès. Ara s’hi incorporen una altra comarca de la Catalunya Central i dues de la regió de Girona.

Aquesta ampliació geogràfica també anirà acompanyada d’una notable ampliació de pressupost: passarà dels 400.000 euros anuals de la convocatòria d’enguany a prop d’1 milió d’euros, tenint en compte que les tres comarques que s’hi afegeixen tenen una població força més gran que les que ja n’han format part fins ara. En termes totals, sumen més de 125.000 habitants (58.600 a la Garrotxa, 40.000 al Berguedà i 27.500 al Ripollès), mentre que l’Alt Pirineu, l’Aran i el Solsonès en sumen conjuntament menys de 90.000. Per tant, per proporció, es preveu que el nombre d’universitaris que se’n beneficien es dobli, com a mínim.

Aquests ajuts es destinen al pagament dels desplaçaments i de l’allotjament fora de la comarca on es té la residència familiar. El conseller de Recerca i Universitats de la Generalitat, Joaquim Nadal, ha subratllat “la importància d’oferir les mateixes oportunitats a tot el territori i d’afavorir l’equitat en l’accés al sistema universitari català”. Nadal ha assegurat que aquesta ampliació dels ajuts APA dona resposta a les demandes recollides durant el 2023 en les reunions que ha mantingut amb organitzacions com Eines de Repoblament Rural i l’Associació de Micropobles, a més dels consells comarcals i ajuntaments afectats. Tots ells, assegura el Departament, han fet arribar la petició de “facilitar l’accés dels joves del món rural a la universitat”.