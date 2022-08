Concert de jazz de Kike Pérez Trio a la Seu d’Urgell

El programa d’actes previs de la festa major de la Seu d’Urgell inclou aquest dijous, 25 d’agost, a dos quarts de deu de la nit, un concert de jazz a càrrec de Kike Pérez Trio. L’actuació es durà a terme al gimnàs Urban Sport i és oberta a tothom. Prèviament, a dos quarts de vuit del vespre, està prevista una classe magistral d’spinning.

Kike Pérez Rodríguez va néixer a Barcelona l’any 1993 i es va traslladar a la Seu d’Urgell on, des de ben petit, es va vincular a la música. Entre els 6 i els 8 anys va iniciar-se en petits grups de percussió i més endavant va formar part de diferents grups de rock, blues i altres estils. Als 12 anys va començar els seus estudis musicals de bateria a l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell amb Arnau Obiols com a professor. En acabar l’institut, es va mudar a Barcelona per a continuar els seus estudis musicals al Taller de Músics.

El músic urgellenc ha treballat amb moltes formacions de diferents estils i ha fet concerts arreu d’Espanya i Portugal. Com a músic d’estudi, ha gravat varis discos, com ‘Racó oblidat del Temps’ del grup R.O.T., amb qui ha guanyat premis al Festival de les Muntanyes d’Europa TRAMA i SONA 9, i ha presentat el disc a sales com l’Auditori Nacional d’Andorra o el JazzSí Club de Barcelona.

També ha enregistrat els discos de hip-hop de K-González i Juan SNK, dins el projecte Cabal Musical del Taller de Músics. A més, ha participat també en la gravació de la banda sonora de la pel·lícula ‘Estiu 1993’, de Carla Simón, la qual va optar a ser nominada a l’Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa.

Kike Pérez Rodrígués actualment és el bateria de Trio Nilo i de Pablo Martín Quartet, amb qui ha actuat a llocs com la Nova Jazz Cava de Terrassa o al Festival Fringe de l’Estartit, entre d’altres.