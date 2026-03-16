Concert de Gala i Ovidio al Cicle Cultural Encamp

Gala i Ovidio és el projecte compartit per la cantant Aida Tarrío, veu del grup Tanxugueiras, i el productor Raül Refree, qui ha treballat amb artistes com Rosalía i C.Tangana. La seva proposta parteix de la música tradicional gallega per a portar-la cap a nous territoris, on conviuen la veu, l’electrònica i l’experimentació sonora. El que va néixer com una col·laboració puntual s’ha consolidat com un projecte amb identitat pròpia, culminat en la publicació del seu primer àlbum amb el segell RRR Records. Una experiència musical intensa, contemporània i profundament arrelada. El concert se celebrarà el dissabte, 21 de març, a les 20:30 hores, a la sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp.
El Cicle Cultural Encamp acull una programació, impulsada pel Departament de Cultura del Comú, amb un conjunt de propostes aptes per a tots els públics, amb una gran varietat, complint l’objectiu d’arribar a tots els segments d’edat de la població, des d’infants fins a gent gran. Així, des del gener fins al juny hi haurà esdeveniments de diferents àmbits i tipologies, com actes de música en directe, musicals, teatre, dansa, recitals o espectacles contemporanis.