La llar d’infants municipal Minairons de la Seu anuncia una jornada de portes obertes i el calendari de preinscripció per al nou curs

Cartell anunciant la jornada de portes obertes (Aj. la Seu)
Cartell anunciant la jornada de portes obertes (Aj. la Seu)

El Servei d’Educació de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha fet públiques les dates clau per al procés d’escolarització de la llar d’infants municipal Minairons de cara al curs escolar 2026-2027. Les famílies interessades podran conèixer les instal·lacions el pròxim mes d’abril i presentar les sol·licituds durant el mes de maig.

Amb l’objectiu que les famílies puguin conèixer de prop el projecte educatiu i els espais del centre, la llar d’infants Minairons celebrarà la seva jornada de Portes Obertes el dissabte, 18 d’abril, de 9.30 a 13.00 hores. Per a poder visitar la llar d’infants és imprescindible concertar cita prèvia trucant al telèfon 973 354 891.



Calendari de preinscripció

Un cop realitzades les visites, s’obrirà el període oficial per a la presentació de sol·licituds per al curs vinent que s’ha establert del 8 al 22 de maig de 2026.

Per a resoldre dubtes sobre el procés administratiu o obtenir més detalls sobre la preinscripció, l’Ajuntament de la Seu posa a disposició de les famílies l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME).

Les persones interessades poden contactar amb el Servei d’Educació a través del telèfon 973 350 010 (extensions 8086 o 8088). 

