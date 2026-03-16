Com decorar una habitació infantil compartida?

By:
On:
In: Llar
Decorar una habitació infantil compartida pot ser tot un repte, sobretot quan l’espai és limitat o quan els infants tenen edats i gustos diferents. Tot i això, també és una gran oportunitat per a fomentar la convivència, la cooperació i el respecte pels espais comuns. Amb una bona planificació, és possible crear un dormitori funcional, còmode i amb personalitat per a cada nen o nena.

Un dels primers aspectes a tenir en compte és la distribució. Separar visualment les zones de descans ajuda a generar una sensació d’intimitat. Això es pot aconseguir amb un petit muret, un capçal doble o fins i tot amb mobles alts, com prestatgeries obertes, que delimiten espais sense restar llum.

Col·locar els llits en forma d’L o alineats a una paret és una bona solució per a guanyar espai central i destinar-lo al joc o a l’estudi. En habitacions allargades, aquesta disposició permet una circulació més còmoda i ordenada. Si l’alçada del sostre ho permet, les lliteres o els llits en alçada són ideals per a aprofitar millor els metres quadrats i crear zones polivalents a la part inferior.

Compartir habitació no vol dir renunciar a la individualitat. Cada infant pot tenir el seu propi estil a través dels tèxtils, els colors o petits elements decoratius. Una catifa o uns coixins comuns poden servir per a unificar el conjunt i mantenir l’harmonia visual.

Finalment, és important optar per mobles lleugers, colors clars i solucions d’emmagatzematge intel·ligents. 



Per Tot Sant Cugat

1 comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

