Concentració a les portes del Sant Hospital de la Seu d’Urgell per reclamar millores laborals

Un grup de treballadors del Sant Hospital de la Seu d’Urgell, convocats pel Comitè d’Empresa, s’han concentrat aquest dimecres al migdia a la porta del centre sanitari, a la plaça de Soldevila, per reclamar la millora de les condicions laborals del sector. L’aturada de cinc minuts se sumava a les que s’han dut a terme arreu de Catalunya per reivindicar, en el marc de l’actual crisi sanitària, dos objectius clau a nivell general: “revertir les retallades i recuperar els sous perduts“.

El portaveu de la Intersindical-CSC a la Fundació Sant Hospital, Xavi Munt, ha explicat que consideren necessari reforçar els recursos tant econòmics com humans dels centres mèdics “perquè estiguin a punt davant un possible rebrot de la COVID-19“. El manifest que s’ha llegit a tots els centres també afirma que el personal sanitari no es pot permetre “que torni a passar com ha passat enguany, quan s’han infectat o han mort molts professionals per manca de previsió, informació i material de protecció i per treballar en precari”. Un objectiu que consideren que “només s’aconseguirà amb més recursos i més pressupost per part de totes les diferents administracions”.

Pel que fa a les condicions laborals, el comunicat assegura que actualment “els salaris dels sanitaris i sanitàries estan al mateix nivell que el 2008” i que no volen que se’ls tracti com a “herois” però sí que volen “exigir el que pertoca”. Concretament, denuncien que de moment no han rebut la paga de reconeixement anunciada pel Govern català i que, pel que fa al Sant Hospital, encara no han rebut la paga per objectius corresponent al mes de març. Per això, afirmen que “la majoria de professionals sanitaris rebutgen la medalla” que el Parlament ha anunciat que concedirà al col·lectiu i exigeixen “una millora salarial a l’alçada del nostre esforç”.

De la seva part, el representant de Comissions Obreres a l’FSH, Antoni Rueda, hi ha afegit que també reclamen recuperar un 5% del salari. Tot i matisar que aquesta part sí que es va recuperar a partir del 2016 (quan es va tornar a les taules salarials del 2008), asseguren que s’ha perdut la del període comprès entre 2010 i 2015, juntament amb algunes pagues extraordinàries. Rueda també reivindica d’altres assumptes pendents com ara el dret a cobrar un plus en el període de vacances, el qual s’hauria de fer efectiu abans d’aquest agost perquè en cas contrari es perdrà.

CCOO també reclama que es torni a habilitar la segona planta de l’Hospital perquè creu que això podria ajudar a reduir les llistes d’espera. Rueda considera que amb aquesta mesura el centre urgellenc, “que té una activitat relativament normal”, podria “anar perfectament al dia, en comparació amb d’altres hospitals que tenen una càrrega assistencial molt elevada perquè atenen molta més població”.

Els sindicats, finalment, demanen que hi hagi “unitat d’acció” a l’hora de plantejar les reivindicacions del sector, tot i que reconeixen que dins del mateix personal de l’hospital hi ha diversitat d’opinions sobre com s’han de vehicular.

Nova concentració a la plaça de Catalunya

D’altra banda, aquest dimarts al vespre, un grup de veïns de la Seu d’Urgell s’ha concentrat per segona setmana consecutiva a la plaça de Catalunya en el marc de l’acció de protesta anomenada ‘La vida abans que el capital’. Els participants reivindiquen la defensa dels drets bàsics, com ara els de concentració, reunió i manifestació, enfront de la retallada de drets que consideren que s’ha dut a terme tot aprofitant l’aplicació de l’estat d’alarma. També reclamen una sortida per a les classes populars enfront de la crisi causada per la COVID-19 i de les polítiques que prioritzen les grans empreses enfront de la gent treballadora.

Les entitats convocants preveuen de moment mantenir aquestes protestes cada dimarts a les 8 del vespre, en ciutats d’arreu del país. Entre les formacions que hi han donat suport a la Seu hi ha la CUP i l’organització Endavant Alt Urgell.