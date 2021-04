El monyo de múltiples volums com a la sèrie The One

Portar les regnes d’una aplicació que, mitjançant una prova d’ADN, troba l’amor de la teva vida és tenir molt de poder. La sacsada que suposa en la vida de milions de persones aquest descobriment, tenint en compte el rol fonamental que ocupa l’amor en la nostra trajectòria vital, converteix a Rebecca Webb, la genetista cofundadora i directora general de l’aplicació The One, en una persona poderosíssima. I així ho reflecteix el seu cabell. Analitzem com el monyo amb múltiples volums s’alça com un mirall del poder de la protagonista en aquesta sèrie de Netflix.

Monyos múltiples

Des de Cantàbria, María José Llata, reflexiona sobre l’aire sofisticat que desprenen les seves trosses «gairebé avantguardistes», en dos volums, un en tupè i un altre en el clatell. «Els laterals i la resta del cabell queden plans, formant així un contrast molt modern», adverteix.

Felicites Ordás (de Felicitas Hair, Mataró) assenyala que aquesta segona trossa, a vegades, es divideix en altres dos monyos més petits i apareix coronat amb flocs enroscats com a espirals. L’estilista indica que l’originalitat resideix en l’actualització d’un recollit tan clàssic com la trossa: «es converteixen en moderns, gràcies al fet que la seva grandària és lleugerament excessiva i a la manera en què es conformen la imatge en general».

Tornar al passat per a mirar el futur

Els detalls trenats i espirals i les trosses de diferents volums que llueix la nostra protagonista en aquesta sèrie de clara estètica futurista ens transporta als looks que ens han arribat de l’Antiga Grècia amb el setè art. En època clàssica i hel·lenística, abunden els recollits amb trenes i trosses en cabelleres llargues i repletes de tirabuixons sobretot entre les dones de gran distinció. Rafael Bueno, des del saló malagueny Rafael Bueno Peluqueros, posa en relació el clàssic de l’amor i de la trossa i l’actualització que tots dos presenten en aquesta sèrie, assenyalant l’equilibri entre el clàssic i el futurista. «Els jocs de volums en contrast ens demostren que Rebbecca vol distingir-se i projectar-se cap al futur».

El cabell, un reflex del poder

En aquesta sèrie es permet realitzar un recorregut sobre l’ascens de la protagonista a través dels seus looks. En la seva etapa prèvia a l’èxit, veiem a una Rebecca amb una estètica més pròxima i espontània, amb vestuaris menys formals i una cabellera de reflexos canyella de mitjans a puntes que llueix a vegades solta. Les ones suaus del seu cabell l’omplen de lluminositat i de llibertat, al contrari de la rigidesa i l’hermetisme que adopta el seu cabell després.

Quan aconsegueix notorietat, es duu a terme una reformulació de la seva imatge que implica eliminar aquestes metxes, lluint el color natural i completament sota control. Les cuetes baixes amb flocs trenats o les trosses buiden de la cara tot el cabell, emfatitzant el poder de la mirada. La seva personalitat apareix al descobert sense embuts: és una dona que no s’amaga.

La seguretat és el gran valor que projecta Rebecca Webb, un valor essencial en la publicitat per a aconseguir que el consumidor compri el producte, en aquest cas, doni suport al projecte d’«aparellament».

Vendre veritat, desprendre mentida

El vestit, la peça de vestir que emana més poder per antonomàsia (poder masculí) creix, perquè les seves línies s’allarguen amb el tupè frontal que llueix la protagonista.

«Aquests recollits ens diuen que la imatge que veus no és la real sinó la que ella vol que vegis» indica Raquel Saiz del Saló Blue (Torrelavega). L’espectador no s’acaba de creure la innocència i generositat de l’aplicació, sinó que interpreta una aura sinistra i fosca al seu voltant. L’aspecte «antinatural» dels pentinats són un reflex de l’automatització de l’amor.

T’animo a analitzar els looks alhora que gaudeixes de la sèrie!

Per bellezactiva.com