El Consell de Ministres ha aprovat el títol estatal del bàtxelor en filosofia. El Decret estableix les característiques comunes mínimes del títol, que les institucions d’ensenyament superior que vulguin impartir-lo hauran de recollir en els seus plans d’estudis. Així, aquesta nova titulació ha de permetre als titulats realitzar tasques professionals d’anàlisi, assessorament, gestió i comunicació, en el sector públic o privat, en funcions que requereixen pensament crític, capacitat de síntesi, raonament lògic i sensibilitat ètica o estètica.
Entre els principals sectors d’inserció laboral dels titulats destaquen la formació; la gestió cultural, la comunicació i les editorials; els organismes públics o les organitzacions no governamentals; i els organismes privats on la reflexió filosòfica aporti criteris de responsabilitat social i ètica.
El nou títol de bàtxelor estatal s’ha creat a instància de la sol·licitud efectuada per la Tech Global University, la qual té la voluntat d’afegir-lo a la seva oferta formativa en els pròxims cursos acadèmics.