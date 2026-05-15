Aprovat el títol estatal del bàtxelor en filosofia

Una estudiant escrivint (Freepik)

El Consell de Ministres ha aprovat el títol estatal del bàtxelor en filosofia. El Decret estableix les característiques comunes mínimes del títol, que les institucions d’ensenyament superior que vulguin impartir-lo hauran de recollir en els seus plans d’estudis. Així, aquesta nova titulació ha de permetre als titulats realitzar tasques professionals d’anàlisi, assessorament, gestió i comunicació, en el sector públic o privat, en funcions que requereixen pensament crític, capacitat de síntesi, raonament lògic i sensibilitat ètica o estètica.

Entre els principals sectors d’inserció laboral dels titulats destaquen la formació; la gestió cultural, la comunicació i les editorials; els organismes públics o les organitzacions no governamentals; i els organismes privats on la reflexió filosòfica aporti criteris de responsabilitat social i ètica.

El nou títol de bàtxelor estatal s’ha creat a instància de la sol·licitud efectuada per la Tech Global University, la qual té la voluntat d’afegir-lo a la seva oferta formativa en els pròxims cursos acadèmics.

