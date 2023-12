Comunals: Desperta Laurèdia posa el focus en l’habitatge

Cerni Cairat, el candidat de Desperta Laurèdia

El candidat, Cerni Cairat, ha declarat que Desperta Laurèdia situa la problemàtica de l’habitatge com un dels eixos centrals del programa, i ho ha fet davant del terreny on es durà a terme el projecte de pisos amb serveis per a la gent gran. El candidat a cònsol per Desperta Laurèdia ha defensat la importància de donar solucions a la crisi nacional de l’habitatge “sense habitatge no hi ha comunitat”. Ha centrat les propostes electorals en cobrir tres eixos: “Ens quedem amb aquestes 3 vies: pisos amb serveis per a la gent gran, col·laboració publicoprivada i el projecte de l’Hotel Pol, on volem compatibilitzar la residència universitària amb els pisos d’emancipació per a la gent jove”.

Aquesta tarda de dilluns Desperta Laurèdia ha exposat els punts principals dirigits a les persones grans, a la Llar de Lòria. La presentació ha girat entorn del projecte de pisos amb serveis per a la gent gran, una proposta projectada pels consellers de la minoria, així com de la pacificació del centre del poble, el futur del centre de dia o la transformació de la Llar de Lòria en Centre Cívic Lauredià, entre d’altres.