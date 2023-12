Educació i Interior reforcen la col·laboració en matèria formativa

El centre penitenciari de la Comella. Foto: ARXIU

Afavorir la reinserció social de les persones privades de llibertat a través del foment de la formació és l’objectiu del conveni signat avui dilluns entre el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats i el Ministeri de Justícia i Interior. Tot i que les relacions per a portar les formacions que ofereix el Centre de Formació al Llarg de la Vida (CFLV) ja es van iniciar fa uns anys, amb aquest conveni es reforça la integració d’aquest projecte educatiu en l’oferta formativa del CFLV.

Entrant al detall, el conveni estableix que el Departament d’Institucions Penitenciàries condiciona i manté les infraestructures i facilita el material necessaris per a dur a terme l’activitat docent del CFLV. Per la seva banda, el ministeri encarregat de l’educació proveeix el personal docent i els equipaments informàtics i audiovisuals, així com les publicacions i els programaris de gestió en les mateixes condicions que per a la resta d’alumnat del CFLV.

A partir del curs 2019-2020 el projecte educatiu penitenciari s’integra plenament en l’oferta del CFLV, i des de llavors 122 interns ha seguit alguna de les diferents formacions i cursos que ofereix. Concretament, 45 han assistit a les classes preparatòries per a les proves d’obtenció del diploma de graduat en segona ensenyança per a candidats lliures (GSE); 11 han seguit el curs de preparació de la UNED de les proves d’accés a l’ensenyament superior de la mateixa universitat per a persones més grans de 25 o 45 anys; 4 han seguit els estudis universitaris en línia a través d’aquesta universitat; 10 han cursat el Diploma en ciències humanes i socials d’Andorra; i 3 el bloc general del diploma professional d’educador esportiu de l’EFPEM. A més, 49 interns s’han format amb els cursos d’informàtica que ofereix el Centre de Formació al Llarg de la Vida.





Formació en primers auxilis als interns del Centre Penitenciari

D’altra banda, també aquest dilluns, els professionals del Departament d’Institucions Penitenciàries, en col·laboració amb els experts de la Creu Roja Andorrana en la matèria, han ofert una formació en primers auxilis i primers socors en equip als interns del Centre Penitenciari. La participació ha estat voluntària i un total de 20 persones s’hi han sumat a la iniciativa, assolint la certificació PSC1 en primers auxilis.