Cinc premiades al programa AWE impulsat pel Consolat dels EUA i Andorra Business

Premiades de la segona edició de l'”Academy for Women Entrepreneurs” (AWE). Foto: Andorra Business

El Consolat General dels EUA a Barcelona en col·laboració amb Andorra Business han lliurat els premis als projectes més innovadors de la segona edició del programa gratuït de formació per a dones emprenedores del govern estatunidenc “Academy for Women Entrepreneurs” (AWE), que també ha comptat amb el suport de l’Associació de Dones d’Andorra (ADA).

En aquesta edició han participat 14 emprenedores del país que tenen una startup creada en els darrers quatre anys o estan a punt de posar-la en marxa. Les tres guanyadores que han rebut un xec de 1.000 euros han estat:

Jessica Rivera Galián, d'Aumentium, que està centrada en solucions i serveis tecnològics d'alt valor afegit amb la ciberseguretat com a visió i eix transversal en tots ells. Se sustenta en dos pilars com són la transformació digital i la consultoria estratègica.





Laura Naranjo, de The Pool House, consultoria de comunicació internacional i relacions públiques especialitzada en els sectors de l'esport, el turisme, les noves tecnologies i en la creació de continguts que generin valor per a les empreses andorranes.





Maite Calzada, de Logocube, que crea material específic d'intervenció logopèdica, com caixes físiques que continguin materials diversos que permetin assolir objectius específics i cabdals del treball logopèdic dels infants.





El jurat també ha atorgat dos premis de 500 euros a:

Josefina Soffia Lagos, de Be Forest, especialitzada en disseny i pràctica d'experiències de salut i benestar basades en els banys de bosc. El seu negoci promou l'estil de vida equilibrat a través d'establir una connexió amb la natura.





Selene Molteno, per una marca de roba, que porta el seu nom, d'alta gamma per a home i dona, fabricada amb llana merino o mohair.

En el decurs d’aquests mesos, les participants s’han beneficiat d’una combinació de classes magistrals presencials amb mentores d’Andorra, i també de formació virtual intensiva DreamBuilder, impartida per l’escola de negocis Thunderbird, de l’Arizona State University dels Estats Units. A part dels premis, totes les participants formaran part de la gran xarxa global d’emprenedores AWE que compta amb més de 16.000 dones de 80 països d’arreu del món.

En aquest sentit, la ministra ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, i presidenta d’Andorra Business, Conxita Marsol, ha destacat que “amb aquestes eines, les nostres emprenedores han pogut avançar en el desenvolupament del seu negoci o projecte i han millorat les seves habilitats en l’àmbit empresarial. I d’aquests resultats, del seu talent i dels seus projectes innovadors, no només es beneficiaran les mateixes participants sinó el conjunt de la societat andorrana”.

La cònsol general dels Estats Units a Espanya i Andorra, Katie Stana, ha destacat que “és fonamental donar suport a les emprenedores per tal de garantir que cada cop hi hagi més dones a la primera línia del teixit empresarial i en posicions de lideratge. I, per això, són clau aliances com aquesta entre el govern dels Estats Units, Andorra Business i l’Associació de Dones d’Andorra, que ha permès construir una xarxa d’emprenedores AWE també aquí al Principat”.

L’esdeveniment també ha comptat amb la presència del secretari d’Estat d’Empresa, Diversificació, Economia i Innovació, Marc Saura, la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, la presidenta de l’Associació de Dones d’Andorra, Mònica Codina, i la directora d’Innovació i del Programa AWE de Foment del Treball, Maria Mora, que ha impartit una conferència sobre el potencial de les emprenedores.