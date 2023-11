Compte enrere per a les Comunals del 17 de desembre

Una jornada d’eleccions a Andorra (arxiu)

A partir d’aquest dilluns, 6 de novembre, i fins al divendres 10, es podran presentar les candidatures per a concórrer a les eleccions comunals del 17 de desembre. Així ho recull el número especial del BOPA, on s’inclou el decret per a la convocatòria dels comicis.

La campanya electoral s’allargarà des del diumenge 3 de desembre fins al divendres 15. A partir de l’endemà que comenci la campanya i fins al dia 16 s’estableix el període per als electors que vulguin utilitzar la via del vot judicial.

La publicació del decret posa en funcionament l’engranatge electoral, amb la possibilitat de sol·licitar el vot per correu als comuns a partir d’aquest dilluns i fins al dia 24 de novembre. Fins el dimarts, 7 de novembre, els electors poden consultar la inscripció en el cens dels comuns i serà dimecres quan es publicaran les llistes electorals.