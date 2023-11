El tradicional concert de Santa Cecília, el dia 19 a Ordino

Assaig del concert de Santa Cecília (ONCA)

La Fundació ONCA celebra el diumenge, dia 19 de novembre, a les 12 hores, a l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino, el tradicional Concert de Santa Cecília. En aquesta edició es comptarà, per primera vegada, amb l’Orquestra de l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella, que conjuntament amb la Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (Jonca) i la col·laboració de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), seran els protagonistes de la primera part del concert.

A la segona part, s’hi afegiran els alumnes de les diferents escoles que tradicionalment participen en aquest esdeveniment. És el cas dels alumnes de l’Escola de Música del Comú d’Escaldes-Engordany, l’Escola de violí del Comú d’Encamp, l’Espai de Música Moderna i l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella.

Per segon any consecutiu, l’orquestra comptarà amb músics de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell i, per primera vegada, amb alumnes de vent de la Canillo’s Band Tocant (Associació ACUCA) i amb alumnes de corda de l’Agora Andorra International School.

El concert, que serà dirigit per Albert Gumí, director artístic de la Fundació ONCA, es titularà “Clàssics i exòtics” i comptarà amb més de cent-trenta participants a l’escenari.

La primera part protagonitzada per un cinquantena de músics, ha estat dissenyada conjuntament amb el director de l’Orquestra de l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella, Jordi Albelda, amb un repertori marcadament clàssic que anirà des de Haendel fins a Borodin, passant per una obra de Zimmer, que forma part dels clàssics del cinema.

A la segona part, més d’un centenar d’intèrprets tocaran un conte musical africà escrit pel propi Gumí i dividit en set moviments.

Segons Albert Gumí, “és un concert per a créixer i per a compartir. Una porta oberta a la diversitat d’estils i de gèneres musicals que aniran des de la música clàssica de Haendel, Mozart o Vivaldi, fins als exotismes que proposen les melodies de Pirates del Carib o els ritmes africans del conte participatiu. El concert també és una oportunitat per a la diversitat de persones del nostre país que estimen la música i que es trobaran compartint escenari i creixent conjuntament a través d’aquesta experiència artística i comunitària”, assegura Gumí.

L’actuació també compta amb la col·laboració de la Fundació Anna Riera i serà retransmès en directe per RTVA.

Les entrades es posen a la venda a partir d’aquest dilluns, dia 6 de novembre, a la web de la Fundació ONCA (www.onca.ad) i tenen un cost de 5 euros.





30a Temporada Fundació ONCA

CONCERT SANTA CECÍLICA- “Clàssics i exòtics”

Diumenge 19 de novembre, a les 12 hores

Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino

. Alumnes de la Canillo’s Band Tocant (Associació ACUCA)

. Alumnes de l’Agora Andorra International School

. Escola de Música del Comú d’Escaldes-Engordany

. Escola de violí del Comú d’Encamp

. Espai de Música Moderna

. Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell

. Orquestra i alumnes de l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella

. Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (Jonca)

Amb la col·laboració de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA)

Albert Gumí, director

Jordi Albelda, director de l’Orquestra de l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella





1a part

DE L’EUROPA MÉS CLÀSSICA A LES MÚSIQUES D’ULTRAMAR

. G. F. Haendel (1685-1759) – Passacaglia (arranj. Pedro Gilabert)

. A. Vivaldi (1678-1741) – Concert per a cordes en re menor

Allegro · Largo · Allegro

. W. A. Mozart (1756-1791) – Allegro de la Petita serenata nocturna

. F. Mendelssohnn (1809-1847) – Les Hébrides (arranj. Pedro Gilabert)

. A. Borodin (1833-1877) – Danses Polovtsianes (arranj. Pedro Gilabert)

. H. Zimmer (1957) – Pirates del Carib (arranj. Teed Ricketts)





2a part

UN CONTE MUSICAL AFRICÀ: «ABOFRAPÀ I LES ESPÈCIES»

. Albert Gumí (1965) «ABOFRAPÀ I LES ESPÈCIES» Conte musical per a orquestra simfònica i narrador, inspirat en un conte africà.

1.- Kokoleoko 4.- Marxa dels elefants 7.- Tue-Tue

2.- Cançó d’Abofrapà (1) 5.- Swing dels micos

3.- Les hienes rient 6.- Cançó d’Abofrapà (2)