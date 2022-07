Posen a la venda les entrades de la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu

Aquest dimecres, 6 de juliol, s’han posat a la venda les entrades per a assistir als dos concerts de pagament de la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu, que es faran el divendres 29 de juliol, a les 10 de la nit, a Cinemes Guiu, a la Seu d’Urgell, i dissabte 30, també a les 10 de la nit, a l’envelat d’Arsèguel.

Les entrades es poden adquirir anticipadament de forma telemàtica a través de la web www.codetickets.com. Tanmateix, també hi ha l’opció de comprar-les presencialment el mateix dia dels concerts. Per al concert del dia 29 a la Seu d’Urgell el preu de l’entrada general s’ha fixat en 10 euros, i en 5 euros per als menors fins a 12 anys. Les entrades al concert del dia 30 a l’envelat d’Arsèguel valdran 12 i 6 euros, respectivament.

La Trobada amb els Acordionistes del Pirineu 2022 ha programat sis dies de concerts entre el 29 de juliol i el 3 d’agost. L’esdeveniment musical tindrà com a seus Arsèguel i la Seu d’Urgell, a més de celebrar un concert a Castellbò i un altre a Puigcerdà. D’aquesta manera, el festival de música tradicional més antic dels Països Catalans recupera el format complet, després de les restriccions dels dos darrers anys motivades per la pandèmia.

Divendres 29 de juliol es posarà en marxa la trobada amb el tradicional concert inaugural als jardins de l’Hotel Andria, a la Seu d’Urgell, a les 12 del migdia. A més dels concerts a Cinemes Guiu de la Seu i a l’envelat d’Arsèguel, també hi haurà actuacions al Parc de l’Església d’Arsèguel, a la col·legiata de Castellbò i al Casino Ceretà de Puigcerdà.

L’esdeveniment musical es clourà al Parc del Cadí de la Seu d’Urgell amb dos concerts el dimarts dia 2 d’agost i un altre el dimecres dia 3. Han confirmat la seva participació a la Trobada més de 60 músics procedents de 12 països d’Europa i Amèrica.

La Trobada amb els Acordionistes del Pirineu l’organitza l’Associació Arsèguel i els Acordionistes del Pirineu, amb el patrocini del Departament de Cultura de la Generalitat, l’IDAPA, l’Institut d’Estudis Ilerdencs, la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, els ajuntaments de la Seu d’Urgell, Arsèguel, Montferrer i Castellbò i Puigcerdà.

Com a dada, s’ha de destacar que el cartell de la Trobada 2022 recorda l’històric acordionista d’Organyà, Jaume Espuga, “lo Corder”.