“Compromís de la majoria per a esclarir què ha passat amb les pensions d’invalidesa de la CASS”

Carles Naudi, Jordi Jornada i Maria Martisella (Demòcrates)

El president del Grup Parlamentari Demòcrata, Jordi Jordana, el president del Grup de Ciutadans Compromesos Carles Naudi i la presidenta suplent del Grup de Demòcrates, Maria Martisella, han comparegut aquest dimarts a la tarda, en roda de premsa, per a explicar el posicionament de la majoria, tant pel que fa a l’esmena al Projecte de llei del pressupost de 2024 per a condonar el deute a les persones que van cobrar de més a la seva pensió d’invalidesa, com pel que fa a la investigació que s’ha de fer per a aclarir què ha passat. Jordana ha garantit que la majoria parlamentària anirà fins al final per a saber “la veritat”, tenint en compte que “estem parlant de diners de la CASS, és a dir, diners públics”.

El president del grup Demòcrata també s’ha mostrat contundent amb el sentit de vot que van donar a l’esmena: “ho tornaríem a votar”, perquè es tracta d’un col·lectiu vulnerable afectat “per un error administratiu”. També ha assegurat que “no es va enganyar a ningú” perquè aquest error es va explicar a la resta dels grups parlamentaris, els quals també van votar a favor de la condonació.

Ara bé, això no treu que “s’hagin d’aclarir els fets i la situació”. Per això, els grups de la majoria consideren prioritària la compareixença del president del Consell General, Marc Galabert, a la Comissió legislativa de Seguiment i Sostenibilitat de les pensions de la CASS. Una compareixença que tindrà lloc el proper dijous al matí, a petició tant de CC i DA, com del mateix Galabert.

A partir d’aquí, i amb tota la informació a la mà (quantia del deute, persones afectades, detalls de l’error, etc.), “estem d’acord amb utilitzar tots els instruments de la llei”. Entre aquests, la creació d’una comissió d’enquesta amb la presència de tots els grups parlamentaris. En aquest sentit, tant Jordana com Naudi i Martisella han lamentat que els grups Socialdemòcrata i de Concòrdia, així com el conseller general no adscrit Víctor Pintos, hagin utilitzat aquesta fórmula per a treure “rèdit polític” d’una situació que hauria de comptar amb el consens i treball conjunt de tota la Cambra. “Ells saben que la comissió d’enquesta necessita majoria parlamentària, per això lamentem que no se’ns demanés participar”, ha manifestat Martisella, que és presidenta de la Comissió de la CASS. “La mà estesa no l’han tingut”, ha afegit.

Amb tot, i sempre un cop hagi tingut lloc la compareixença que permeti articular -amb tota la informació necessària-, el contingut de la comissió d’enquesta, acceptaran tirar-la endavant i, “si cal liderar-la, aquí estem”, ha garantit Martisella, en el sentit que la majoria no tindrà cap problema a presidir-la.

Per la seva part, Naudi també ha lamentat que l’oposició hagi tingut “més ganes de treure rèdit polític que d’esclarir els fets, cosa que és a la inversa en el cas dels grups de DA i CC, els quals vam actuar de bona fe”. Ha reiterat que “la nostra vocació és esclarir què ha passat, fins a les darreres conseqüències, perquè no torni a passar”.