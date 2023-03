Comencen les obres al carrer dels Veedors, a Escaldes, per a convertir-lo en zona verda i d’esbarjo

La cònsol major d’Escaldes, Rosa Gili, en l’inici dels treballs al carrer dels Veedors (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany ha iniciat els treballs per a convertir el carrer dels Veedors, l’espai comprès entre l’avinguda François Mitterrand i el passatge Arnaldeta de Caboet, en zona verda i d’esbarjo. Des d’ara i fins al pròxim 10 d’abril, la calçada del tram esmentat quedarà tancada a la circulació de vianants, ja que es procedirà a arrencar l’asfalt del carrer.

A partir d’aleshores, és a dir, des de l’endemà de Pasqua, es donarà pas al moviment de terres de l’espai afectat per a reomplir-lo de terra vegetal i deixar-lo al mateix nivell que la voravia lateral esquerra que quedarà intacta. A més, des del mateix dia es procedirà al tancament general d’una part de la zona verda del Prat del Roure per a avançar en altres tasques.

La primera d’elles consistirà a instal·lar els multijocs de cordes tridimensionals que aniran destinats a infants i joves d’entre 8 i 14 anys. Es tracta d’una estructura que permetrà el joc col·lectiu i cooperatiu que, alhora, estimula la curiositat dels infants i el seu esperit aventurer i emprenedor.

L’altre dels espais anirà destinat a les estructures de parkour i cal·listènia que acolliran a joves a partir dels 14 anys i al públic adult. Una zona d’esbarjo que permetrà, d’una banda, la realització d’una disciplina molt física que té com a finalitat desplaçar-se d’un punt a un altre superant tota mena de dificultats i obstacles i, d’altra banda, entrenar la força física, la resistència i la flexibilitat del cos.

Una vegada col·locats els multijocs de cordes tridimensionals i les estructures de parkour i cal·listènia, s’instal·larà el rec i la gespa natural. A més, es replantaran els arbres retirats amb anterioritat per a fer els treballs esmentats i se’n col·locaran de nous.

L’altra feina a fer passarà per donar continuïtat a la voravia de l’avinguda de François Mitterrand per a, així, distingir millor el que és zona verda del que no ho és i, alhora, s’ampliarà el pas de vianants elevat des del passatge Arnaldeta de Caboet fins a l’accés a l’edifici del Prat del Roure.

L’actuació al carrer dels Veedors permetrà que l’espai del Prat del Roure s’ampliï, aproximadament, uns 1.000 metres quadrats fent que la parròquia recuperi part de la zona verda que s’ha vist afectada per la construcció de nous edificis.