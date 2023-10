Comencen els tres dies del CONTRADANS

Cartell del CONTRADANS 2023 (Esbart Valls del Nord)

Avui divendres, 13 d’octubre, a les 18:30 hores a la plaça de la Closa d’Ordino tindrà lloc la inauguració del CONTRADANS, el Festival de dansa i cultura tradicional, que enguany arriba a la tercera edició. Durant tot el cap de setmana Ordino serà el centre neuràlgic de la dansa i la cultura popular i tradicional amb multitud de propostes que segueixen la filosofia del certamen mostrant l’evolució a la contemporània des de les arrels.

El tret de sortida anirà a càrrec de l’Esbart Valls del Nord. El Cos de dansa i la secció de Veterans interpretaran la Rumba i Pa amb oli i el Bruc, respectivament. Tot seguit els parlaments inaugurals i de benvinguda que enguany aniran a càrrec de la cònsol menor d’Ordino, Eva Choy; del conseller de Cultura de la Massana, Guillem Forné; i de la presidenta de l’Esbart Valls del Nord, Meritxell Rabadà.

Els parlaments donaran pas a un cercavila pels carrers d’Ordino amb bestiari festiu, el Drac d’Olivella, i els capgrossos de les diferents parròquies: Buner Corneli, Ossa Setúria, Isard Estanyó, Pastoreta Meritxell, Pastor Iscle, Bruixa Victòria, Menairó Pere, Consellera Berna i Percanela de les Valls del Nord; el llop, el Porrer, la bruixa i el dimoni de Sant Julià de Lòria; i la Multa i el Conseller d’Andorra la Vella; acompanyats musicalment pels Grallers i tabalers dels Castellers d’Andorra.

Les autoritats, acompanyades per l’organització, faran un recorregut pel mercat artesanal que ja estarà obert des de les 17 hores d’aquest divendres. Enguany hi ha 15 parades d’artesans repartides entre el carrer Major, els jardins de Casa Rossell i la sala la Buna. A part de mostrar el seu treball i com han hagut d’evolucionar el seu treball artesanal per a adaptar-se als nous temps, oferiran 14 tallers al llarg del cap de setmana que van des de l’elaboració de càntirs contemporanis a ornaments de Nadal fets amb vímet, passant per tallers de vitralls, d’espardenyeria, d’estampació amb tints vegetals, miniatures de pedra seca i instruments tradicionals. Per a participar als tallers cal fer reserva prèvia al 645130, tot i que la majoria ja estan plens i cal consultar el web (www.contradans.ad) per a conèixer-ne la totalitat.

La nit de divendres a l’Auditori Nacional a partir de les 21 hores serà el torn d’una proposta molt innovadora: la Llançadora, la Xarxa de dansa d’arrel de la Catalunya Central, un espai compartit entre tres esbarts -Esbart Vila de Sallent, Esbart Dansajove de Navàs i Esbart Sant Jordi de Gironella- que vol generar oportunitats de creixement i col·laboració entre persones, els seus pobles i la resta del territori. Oferirà l’espectacle Fiblades, un relat a través de la dansa del llegat tèxtil que comparteixen les tres poblacions i les situacions laborals, socials i interpersonals que es produïen i que vulneraven la llibertat de les persones. Cal treure l’entrada a través de la plataforma https://comuordino.4tickets.es

Mentre es van fent tallers durant tot el dia, els espectacles del dissabte 14 es concentren a la Plaça Major d’Ordino i, per tant, amb accés lliure. D’una banda, a les 12 hores. es durà a terme la representació de Pyrene 430, un projecte format per un grup artístic de dos dansaires i dos músics -Amaiur Luluaga, Claudia Gómez, Iñaki Plaza i Alex López- en una interacció entre música i dansa inspirada en els ritmes i danses tradicionals d’Euskal Herria i Catalunya. La proposta parteix de dos mons artístics aparentment oposats: el tradicional i el contemporani, ambdós a la recerca d’una entesa.

D’altra banda, l’Esbart Ciutat Comtal representarà l’espectacle EN5D, a les 17 hores, a la plaça d’Ordino, que ha estat guardonat amb el Premi Ciutat de Barcelona de cultures populars i comunitàries 2022. Es tracta d’un estudi del moviment fet des d’una visió contemporània de la dansa d’arrel, aportant una visió moderna, però sense deixar enrere la seva essència. L’estructura és una narració de principi a fi que té com a fil conductor el ritme.

A les 18:30 hores, a la sala la Buna, tindrà lloc una xerrada de Lluís Calduch titulada (re)cordar lligams que com diu el mateix títol recorda d’on es prové i quins són els orígens per a fer present la història. Posteriorment hi haurà un debat-col·loqui entre els presents sobre l’origen dels esbarts a Andorra i la seva evolució. Aquesta xerrada i col·loqui posterior també comptarà amb la presència del director artístic de la Fira Mediterrània, Jordi Fosas.

I, a la nit, a les 21 hores, a l’Auditori Nacional, el grup valencià Marea Danza serà un dels plats forts amb l’espectacle Rebel·lió: una visió que confronta la fredor de les màquines amb l’essència de l’àmbit rural. El seu fil argumental està basat en la ‘Revolta dels animals’ de George Orwell. ‘Rebel·lió’ ha obtingut diferents premis i nombroses nominacions, destacant les del Premis Max 2022 obtenint el premi al millor disseny de vestuari i sent finalista a millor direcció coreogràfica i millor banda sonora. A més va ser candidata a quatre categories més. Cal treure l’entrada a través de la plataforma https://comuordino.4tickets.es





Projecte conjunt dels esbarts andorrans Santa Anna, Sant Romà i Valls del Nord

El darrer dia, el diumenge 15, serà el torn del taller de dansa amb Amaiur Luluaga i Claudia Gómez, que partirà de la dansa Banangoa del País Basc i els dansaires aprendran eines per a transformar-la. Serà a les de 10 hores, al Centre Congressos d’Ordino, i cal fer reserva prèvia per a participar-hi al telèfon o whats 645130.

I finalment, per a arrodonir la part dansaire del festival, es presentarà l’aposta conjunta de tres esbarts del país: l’Esbart Santa Anna, l’Esbart Sant Romà i l’Esbart Valls del Nord que oferiran l’espectacle DSentir. Serà diumenge, 15 d’octubre, a les 12:30 hores, a la plaça de la Closa d’Ordino. ‘DSentir’ és una composició que l’Esbart Sant Romà va estrenar el 2012 i que està creada a partir de cinc cançons tradicionals: La Filadora, L’Hereu Riera, Presents de Boda, En Pere Gallerí i La Gata i el Belitre. Els tres esbarts andorrans s’han unit per a experimentar i presentar un projecte que exemplifica la constant transició del folklore a la contemporaneïtat, el treball des de l’arrel més popular per a aconseguir una expressió actual i amb un llenguatge propi.

Una altra proposta innovadora és l’aposta de So Terra, un grup multidisciplinar integrat per Anna Lati i Noel Puigdollers (realitzadors cinematogràfics), Montserrat Carafi (terrissaire) i pEpE Martínez (bateria i percusionista) que uneixen les seves disciplines per a fer les seves creacions artístiques. So Terra oferirà l’espectacle Blando dues vegades a l’entrada de la Casa Museu d’Areny Plandolit, dissabte i diumenge a les 11 hores.





Convenis, patrocinis i col·laboradors

CONTRADANS és possible gràcies al conveni que, aquest any, han signat els Comuns d’Ordino i la Massana amb l’Esbart Valls del Nord pel qual es comprometen a dotar pressupostàriament el festival durant dos anys. L’organització també compta amb el patrocini d’empreses del país.