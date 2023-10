Garantiran la conservació de l’església de Santa Bàrbara d’Ordino

Església de Santa Bàrbara, a la parròquia d’Ordino

L’Executiu ha aprovat la licitació dels treballs de rehabilitació de l’església de Santa Bàrbara d’Ordino. L’objectiu de les obres és millorar les condicions generals de salubritat i conservació dels fonaments, els murs, la coberta, els tancaments i dels revestiments, així com proporcionar-la d’un servei d’electricitat i d’il·luminació renovat.

Aquests treballs són necessaris per a millorar la conservació de l’immoble. L’església va ser restaurada entre els anys 1997 i 2003, però, la seva situació geogràfica fa necessari millorar la impermeabilització i restaurar l’estat general de tots els revestiments.

Santa Bàrbara és una petita església aïllada d’època barroca, declarada Bé d’Interès Cultural el 2003, situada a la cruïlla on hi havia la desviació del brancal de l’antic camí ral d’Ordino. Per les seves formes arquitectòniques resulta un clar exemple de la religiositat popular als segles XVII i XVIII al Principat.

Aquesta licitació es tracta d’un concurs nacional obert i la modalitat de contractació és ordinària. Les empreses interessades en participar-hi poden descarregar el plec de bases de manera gratuïta a la plataforma de contractació del sector públic. El lliurament de les ofertes s’haurà d’efectuar en aquesta mateixa plataforma fins al 6 de desembre del 2023, a les 10 hores.