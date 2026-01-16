Podis per a Marc Fernández i Isabella Pérez en gegant, a Font Romeu

Després de l’eslàlom nocturn del dia anterior, aquest divendres, a Font Romeu, s’ha disputat un gegant CIT en què els membres de l’equip nacional i del grup EEBE U19 han assolit alguns podis i, a més, nombroses millores de punts FIS. En dones, Isabella Pérez, ha estat tercera, i en homes, Marc Fernández, ha acabat segon.
En homes, nombroses millores de punts i Fernández, segon
En homes, Marc Fernández, ha estat segon a només 0.05 de la victòria, que ha estat pel francès Leo Llorach amb 2.04.25. L’andorrà marcava 40 punts FIS, sense millorar els seus actuals 35.59. Qui sí millorava punts és Marcel Pérez, de l’EEBE U19, que feia 8è amb +1.64 i 53.33 punts, deixant en darrere els seus actuals 81.52. A dins del top10 entrava també Maià Font, de l’equip nacional com Fernández, que ha estat 9è amb +1.72.
Pirmin Estruga, que ahir assolia el podi en eslàlom, avui al gegant ha acabat 12è amb 54.79 punts FIS, millorant també els seus actuals 65.34, i també millora punts Pere Cornella, que ha sigut 14è amb 55.61 (tenia 65.22), igual que Jan Visa de l’EEBE U19, que en la 15a plaça ha fet 56.42, quan tenia 66.99.
També, Àlex Comellas, ha millorat punts FIS, ja que ha fet 65.77 quan tenia 105.75 en la disciplina, i ha finalitzat 19è avui. De la seva banda, Èric Mitjana, també de l’EEBE U19, ha estat 42è també millorant punts FIS: 91.86 quan tenia 97.04. Èric Guimerà ha acabat 51è.
També han finalitzat els andorrans Carlos Salinas, 20è; Antoni Bea, 25è; Marc Delgado, 35è; i Sergi Puigdemasa, 47è.
Punts FIS per a Isabella Pérez i Carlota Comellas
En dones, millora de punts per a Isabella Pérez i Carlota Comellas en gegant. Isabella Pérez ha estat tercera amb 2.10.49, a 0.78 de la guanyadora, que ha sigut l’argentina Agustina Poklepovic amb 2.09.71, mentre que segona ha acabat la francesa Perrine Heintzmann amb +0.54. Pérez ha marcat 62.08 punts, quan en tenia 76.13. Quarta ha finalitzat Carlota Comellas, amb 2.10.70, a 0.99, que també ha millorat punts en fer 63.72, quan tenia 96.82. A la primera mànega quedava fora Ainhoa Piccino.
Dissabte, nova cita amb gegant, i diumenge, eslàlom.