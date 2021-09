Comença a entrenar i no perdis la motivació

Si vols deixar el sedentarisme a un costat de manera definitiva i per a això ja has començat a entrenar, compartim els millors consells per a no perdre motivació i prolongar l’exercici en el temps.

Avança a poc a poc i amb paciència. El primer és establir un objectiu i metes senzilles per avançar a poc a poc cap a una vida activa amb entrenament regular. El recomanable és avançar cap a l’objectiu amb paciència, incrementant gradualment la intensitat o durada de l’exercici que realitzem.

Registra cada dia els teus avanços. És d’ajuda per a comprovar que el nostre esforç val la pena i encoratjar-nos a continuar entrenant. Podem acudir a aplicacions mòbils que ens permetin veure els canvis positius.

Fes un lloc en la teva agenda. Resulta fonamental per a establir hàbits que aquests es repeteixin de forma regular en el temps. Per això, aconsellem situar la sessió d’exercici com una tasca més en el dia.

Regala’t roba, sabatilles o un altre objecte esportiu. Ho pots fer quan vegis avanços o a manera d’incentius. El fet de rebre incentius vinculats a l’entrenament sempre ens animarà a continuar en moviment.

Varia les teves rutines d’entrenament. Com amb tot, podem caure fàcilment en la monotonia i l’avorriment si realitzem sempre la mateixa rutina i exercicis. Per això, és recomanable variar les rutines d’entrenament o bé, provar un esport o activitat nova cada cert temps.

Que la música sigui la teva millor companyia. La música resulta el millor aliat per a mantenir-nos motivats i en activitat. S’ha demostrat científicament els efectes motivadors de la música tant per a iniciar una activitat, com també per a incrementar la intensitat o durada de l’esforç.

Entrena al costat d’un amic o familiar. Així l’entrenament no sols serà activitat física sinó també un moment plaent amb finalitats socials que pot animar-nos a continuar en moviment.

Per trendenciashombre.com / Tot Sant Cugat