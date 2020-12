Com triar les millors fragàncies per a la llar

Les aromes són capaces de despertar emocions positives que ens fan sentir bé en qualsevol espai de la casa. Per aquesta raó, és important identificar la fragància adequada per a cada racó, doncs, encara que no ho creguis, cadascuna té un efecte especial.

Taronja o Llimona:

Les aromes cítriques són perfectes per a eliminar les olors que queden a la cuina, tot i ser fragàncies també adequades per a espais com la sala, a on es comparteix temps en família.

Lavanda:

Aquesta aroma calma el sistema nerviós, per la qual cosa es recomana per a perfumar els dormitoris perquè en ells sempre busquem tranquil·litat.

Mar Fresca:

La fragància d’oceà harmonitza i brinda frescor, ideal per a perfumar el bany.

Pi i Eucaliptus:

Són ideals per al descans i la concentració, serviran per a aromatitzar l’estudi i també les habitacions.

Menta i Orquídia:

L’orquídia és una fragància forta i intensa i s’associa amb el benestar i és fantàstica per a reduir l’ansietat. Pots utilitzar-la en espais amplis o a on mantinguis les portes obertes, ja que quan es barreja amb l’aire fresc, l’aroma es fa molt més agradable.

Ara que coneixes les fragàncies adequades per a cada lloc de la teva casa, omple-la d’energia i relaxació. Respira profund i gaudeix de la teva llar.

Per tuhogar.com