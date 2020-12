Errors que es cometen en córrer en cinta

Pujar-se a la cinta, donar-li al «start», córrer fins que s’acaba el temps i marxar, no només desmotiva sinó que et treu tot el potencial. Sempre es treballa millor amb un pla, per això busca una rutina de 3 dies a la setmana i planifica cada sessió. I un cop superat, ves ajustant el pla a mesura que passa el temps. La forma física s’aconsegueix amb una mescla d’intervals, carreres llargues i curtes, fartleks, etc. A més, combinant-los, prevens lesions.

Un altre error és començar ràpidament amb molta intensitat. Comença caminant i pujant la velocitat progressivament fins a arribar a trotar suaument durant almenys 10 minuts. Passat aquest temps, sí que pots accelerar una mica més. I el mateix passa quan estiguis finalitzant. Disminueix a poc a poc. El teu cos es recuperarà millor.

Un altre aspecte és la inclinació. Quan corres en interior, no tens les resistències que tindries a l’aire lliure (vent, pujades, terreny variable, etc.). Per fer la carrera el més realista possible, configura la cinta amb un 1% o 2% de pendent. Quan dissenyis el teu entrenament, combina velocitat i inclinació per a una sessió més eficaç.

No t’agafis a l’aparell perquè desvirtues la postura i treus pes de les cames. A més, no braceges i no cremes tantes calories.

Les gambades llargues sobrecarreguen les articulacions, i les curtes fan girar el tronc. Trepitja sempre sota els teus malucs.

Per Consejosfitness.com