Andorra viurà diumenge el concert més multitudinari de la seva història

Mapa sobre els aparcament i línies de bus (Andorra Turisme)

Aquest cap de setmana se celebra una nova edició de l’Andorra Mountain Music, aquest cop a un aparcament del Tarter, i ja fa dies que es van posar en marxa tots els preparatius. El festival s’inicia avui dissabte, però demà diumenge hi haurà el plat fort amb David Guetta. Un concert en què s’esperen unes 10.000 persones i, per aquest motiu, s’ha preparat tota una estratègia de mobilitat.

El director de producte i nous projectes d’Andorra Turisme, Enric Torres, recomana anticipar l’arribada al recinte i “en la mesura del possible utilitzin transport públic o que la gent s’agrupi en els cotxes per a evitar incrementar el nombre de vehicles que accediran a la zona per a gaudir del concert”. Un concert que està cridat a ser el més multitudinari de la història al Principat.

A nivell de transport públic, s’ha reforçat la línia L3 el dissabte a la nit i s’ha activat durant tot el diumenge. I per aquells assistents que vulguin venir en cotxe, hi ha diversos aparcaments al voltant del Tarter, però també a Incles i a Soldeu. Des de l’organització han habilitat sis busos llançadora per a connectar la zona del festival amb els aparcaments el diumenge a la nit.

El tècnic de Mobilitat, Dani Boneta, apunta que es pot tardar entre “una hora i mitja i dues hores per a poder sortir de la zona, per tant, demanem tranquil·litat i paciència”.

Un operatiu que ha estat dissenyat i que comptarà amb el reforç dels serveis de Mobilitat, Circulació, Policia i Protecció Civil, a part d’altres cossos especials. L’objectiu és garantir la seguretat tant a dins del recinte del festival, com també a les carreteres.