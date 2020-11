Com rentar els pitets

Saps com mantenir els pitets nets i sense taques? En els següents passos et recomanem algunes idees per tenir en compte en el moment de comprar-los, guardar-los i rentar-los.

Pas 1: Busca pitets que tinguin dues capes de tela: una capa superior de tovallola per a absorbir i una altra capa plàstica per a repel·lir els líquids de la roba.

Pas 2: Actua immediatament: tan bon punt el bebè acabi de menjar, procura eliminar l’excés de menjar del pitet abans de deixar-lo de banda i ocupar-te més tard de les taques.

Pas 3: Mescla casolana: fes una barreja de vinagre blanc amb bicarbonat en un recipient i aplica-li a les taques del pitet abans de posar-lo a la rentadora.

Pas 4: Elimina les seves molestes olors: ruixa sobre el pitet algun producte que elimini les olors, això li donarà una aroma agradable. A més, li donarà suavitat i l’ajudarà a perdurar per més temps.

Pas 5: Si ets al carrer: utilitza una bossa on puguis guardar els pitets bruts sense embrutar la resta de roba o tèxtils que portis dins la bossa del bebè. Abans de guardar-lo, intenta treure amb una tovalloleta humida la màxima brutícia possible.

Per tuhogar.com