Beneficis del bicarbonat de sodi en l’entrenament

Quan entrenem, la glucòlisi (necessària per a generar energia) produeix un residu que es coneix com a àcid làctic. Doncs bé, l’acumulació d’aquest àcid fa que disminueixi el pH del múscul (el fa més àcid), baixant-ho de 7,0 a 6,4.

Aquesta baixada del pH inhibeix un enzim (fosfofructoquinasa) produint-se la fatiga. És aquí quan comença aquesta sensació de coïssor muscular, i te n’adones que per molt que vulguis, el múscul ja no et respon com ho hauria de fer.

I aquí és quan entren els beneficis del bicarbonat sòdic, un potent agent alcalinitzant que, pres abans de l’entrenament, permet elevar el pH de la sang i músculs. D’aquesta manera el punt de partida de l’entrenament es fa amb un pH lleugerament elevat, evitant que aquest baixi massa durant la sessió. Això contribuirà a mantenir el ritme inicial de l’entrenament durant un període més llarg de temps.

Aquest suplement és ideal per a activitats de curta durada com les carreres de 400 a 1.500 m, o de 100 a 400 m metres nedant.

La dosi recomanada de bicarbonat de sodi és de 0,2 i 0,3 grams per cada quilo de pes corporal. El millor és dividir-lo en tres o quatre dosis, ingerits de 60 a 90 minuts abans de la teva sessió d’entrenament.

De tota manera, com sempre que es comença a prendre un suplement, hauries d’anar adaptant la dosi gradualment, ja que pot provocar lleugeres molèsties gastrointestinals. Si és així, n’hi ha prou amb beure abundant aigua per a pal·liar o evitar aquests efectes negatius.

No obstant, tot i que no està mai de més avisar, no s’han registrat molts casos d’aquests tipus d’efectes secundaris.

Així que ja sabeu, si voleu rendir a un bon ritme durant més temps, el bicarbonat de sodi pot ser un bon aliat. Encara que recorda també, que hi ha mètodes d’entrenament que t’ajuden a manejar/tolerar l’àcid làctic de manera natural.

Per Consejosfitness.com