Com remodelar l’habitació perquè sembli nova

L’habitació és un lloc on es passa moltíssim temps al llarg del dia. No solament és un lloc per a descansar, sinó que és un lloc per a estar tranquil i per a fer activitats d’oci. Per aquest motiu, ha d’estar en perfectes condicions perquè et sentis a gust en ella. Si la teva habitació t’ha cansat o no acaba de donar-te l’harmonia que necessites, et donem alguns consells per a remodelar-la amb poc pressupost perquè sembli nova.

Una de les millors maneres de canviar completament l’estètica de l’habitació és canviar el color de la paret, triant aquells que de veritat t’agradin i et facin sentir còmode.

La segona cosa que pots fer és decorar amb elements com a quadres, pòsters i altres objectes decoratius. En tercer lloc, pots col·locar una prestatgeria nova, que també t’ajudarà a tenir-ho tot més ordenat.

Una altra cosa que es pot canviar fàcilment és el llum de l’habitació, sigui la de sostre o la de la tauleta de nit. I un mirall no pot faltar, que serveix per a donar-li més amplitud i il·luminació a l’espai.

Finalment, cal no oblidar el llit, ja que és el lloc més important del dormitori i el centre d’aquest. Canviar el llit pot donar-li un toc decoratiu de qualitat al teu dormitori, canviant també els vells capçals per dissenys moderns o afegint un canapè per a guardar les teves coses. Tenir un bon llit t’ajudarà a descansar millor i així estar més content.

Per vivirhogar.republica.com / AMIC – Tot Sant Cugat