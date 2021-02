Com prevenir les butllofes i les ungles negres en esportitstes

Tot i que no solen tenir importància mèdica, perjudiquen la concentració, disminueixen el rendiment esportiu i el gaudi de l’activitat. Les butllofes són producte del frec del peu amb un altre agent, que en corredors solen ser les sabatilles i mitjons.

Els problemes amb els mitjons sorgeixen per una mala col·locació o mala qualitat d’aquests. D’una banda, mitjons inadequats poden fer transpirar massa els peus, produint friccions. A més d’usar mitjons que permetin la ventilació, és important estar atent a les costures, perquè si aquestes estan en llocs delicats (com enmig de les plantes dels peus), són un veritable problema.

Important també és la seva col·locació. Pots tenir els millors mitjons del món, però si te’ls poses malament, permetent plecs i “arrugues”, és molt probable que apareguin butllofes.

Les sabatilles també poden ser l’origen que els ocasiona. D’una banda, pel fet de calçar sabatilles inadequades per a córrer o perquè el desgast de les mateixes provoquen que determinades zones siguin focus de friccions. Lligar-te bé els cordons per a assegurar un bon moviment dels teus peus, és també un consell de prevenció.

En quant a les ungles negres (anomenades ungles del corredor), són un veritable problema per a moltíssims corredors. Com indica el seu nom, el símptoma principal de la lesió és la tonalitat fosca (negra o morada) d’una o més ungles dels peus. To produït pel sagnat sota l’ungla. Encara que no són lesions de gravetat, són desagradables a la vista, molestes i doloroses.

Sorgeixen com a conseqüència del cop repetitiu dels dits dels peus amb l’interior de les sabatilles. Aquests cops danyen els dits i causen hematomes sota les ungles. La manera d’evitar-les és detectar la causa que les produeix. Així, si el teu problema és la mida incorrecta de les sabatilles o els mitjons, serà necessari que els canviïs en forma immediata.

