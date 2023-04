Com netejar el rentavaixella amb vinagre

Un rentavaixella (iStock)

Encara que hi ha aigua sabonosa calenta circulant constantment en un rentavaixella durant el cicle de rentada, poden quedar residus d’aliments i brutícia adherits a les parets i els mecanismes. Si notes mala olor després de la rentada, és hora de netejar el teu rentavaixella. La neteja regular no sols és higiènica; també pot augmentar l’esperança de vida del teu electrodomèstic.

Afortunadament, la neteja del rentavaixella requereix només un ingredient: vinagre blanc destil·lat. L’acidesa del vinagre ajuda a descompondre l’escòria de sabó, els residus i el greixum.

Primer hauràs de buidar el rentavaixella. A continuació, aboca un got de vinagre blanc destil·lat o tres quarts de tassa de vinagre de neteja en un recipient apte per a rentavaixella. Col·loca el recipient en la reixeta superior del rentavaixella, i no afegeixis cap detergent per a rentavaixella.

Després, selecciona un cicle de neteja complet sense cicle d’assecatge, i posa en marxa el rentavaixella. Quan es completi el cicle i l’interior encara estigui humit, revisa el dosificador de detergent i el porta utensilis per si encara hi ha residus. Si és així, elimina’ls amb un raspall petit humitejat en vinagre blanc destil·lat.

Neteja els segells de les portes amb una esponja mullada en vinagre. Deixa la porta del rentavaixella oberta fins que tot estigui ben sec, i estarà llest per a usar.





Per Decoracion2.com